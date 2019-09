„FSG, VfR und Eintracht zusammen - das wär’s“

Riedrode.Er gehört seit 46 Jahren zum Inventar im Riedroder Fußball: Wilfried Kungl. „Kooky“ - so nennt ihn jeder - übernahm 1987 das Amt des Spielausschussvorsitzenden bei der SG Riedrode und übt es jetzt bei der FSG aus. Im Interview mit dem „Südhessen Morgen“ ordnet der bald 66-Jährige den starken Auftakt des Gruppenliga-Aufsteigers ein.

Herr Kungl, die FSG ist nach acht Spieltagen sowie fünf Siegen in Folge Dritter. Sind Sie überrascht?

Wilfried Kungl: Ja, ganz klar. Unsere Trainer haben nämlich Recht: Nach einem Viertel der Saison ist das nur eine Momentaufnahme. Wichtiger ist, was jetzt schon an Punkten dasteht.

Primus Langstadt/Babenhausen hat ein Spiel mehr absolviert - und nur drei Punkte mehr…

Kungl: Die dürfen sie auch gerne haben. In zehn Tagen spielen wir gegen Fehlheim, dann sehen wir weiter. Die Klasse ist sehr ausgeglichen. Das haben wir am Sonntag beim Vorletzten Michelstadt gesehen, der in der ersten Halbzeit einen hervorragenden Fußball gespielt hat. Im Vorbeigehen schlägst du keinen.

Welchen Anteil hat das Trainer-Duo Duro Bozanovic/Andreas Keinz am Erfolg?

Kungl: Ich habe selten zwei so akribische Arbeiter erlebt wie Andreas und Duro. Für mich ist Duro das Alphamännchen, der Motivator, der auch mal explodiert. Andreas ist der ruhigere Part, der Analyst. Beide bringen eine Wahnsinnsfachkenntnis mit, die mich überrascht hat. Sie harmonieren gut, sind fokussiert und über jeden Gegner informiert.

Haben sich die Kräfteverhältnisse in der Liga verschoben?

Kungl: Mir scheint, dass sich einige Mannschaften im Vorfeld überschätzt und ihre Ziele von einem oder zwei Spielern abhängig gemacht haben. Bensheim 07 etwa war gegen uns taktisch und läuferisch hervorragend eingestellt, aber dort fallen immer wieder Spieler weg. Aktuell sehe ich es so: Von Platz zehn abwärts geht der Abstiegskampf los, bis Platz neun hat man zumindest einen gesicherten Mittelfeldplatz. Platz fünf bis zehn ist für uns realisierbar.

Mehr nicht?

Kungl: Wer sich jetzt Gedanken über den Aufstieg macht, hat wenig Ahnung. Die Gruppenliga stellt große Anforderungen - gerade an das Umfeld. Ganz so weit sind wir noch nicht. Mit Ergänzungen könnten wir in den nächsten zwei Spielzeiten was erreichen. Aber: Was kommt beim Kunstrasen auf uns zu? Was bringt der neue Sportcampus? Das sind Fragen, die in der Zukunft stehen.

Aber Aufstiegsträume hegt doch jeder mal...

Kungl: Klar. Nur: Warum sollten wir uns jetzt schon damit beschäftigen? Wenn wir im März noch oben stehen, gerne. Aber jetzt ist das etwas arg weit hergeholt. Wir wollen unseren vielen Fans, die auch in Michelstadt in der Mehrzahl waren, etwas bieten. Momentan macht es richtig Spaß.

Wo besteht Luft nach oben?

Kungl: Unser Kader ist breit aufgestellt, aber wenn wie beim 2:5 gegen Heppenheim vier, fünf Leistungsträger ausfallen, haben wir ein Problem. Wenn Du die Ambition hast, eine Klasse höher zu gehen, musst Du Dich kontinuierlich auf zwei, drei Posten verstärken. Außerdem müssten wir die 1b hochziehen. Dann hätten wir ein Auffangbecken für Spieler, die für höherklassige Aufgaben geeignet sind und sich nicht mit der B-Liga zufrieden geben.

Sie engagieren sich auch im Bürstädter Jugendförderverein. Gilt es hier für die FSG, nachzubessern? Der Weg über die Jugend ist wohl immer noch der kostengünstigste…

Kungl: Und trotzdem ein sehr zeit- und kostenaufwendiger. Man muss ständig in Schulen und Kindergärten gehen und versuchen, Freizeitgestaltung mit den Kids zu machen, neue Ideen einzubauen. Denn: Nur zum Fußballspielen und Trainieren kommt heute kein Jugendlicher mehr. Hier erhoffe ich mir etwas vom Sportcampus. Generell bräuchte der JFV mehr Mitglieder und Betreuer - und nicht nur einen Sponsor, sondern mehrere, auch kleinere, die den Spielbetrieb aufrechterhalten und spätestens ab der C-Jugend lizenzierte Trainer ermöglichen. Die Trainer bräuchtest Du, um die Jungs weiterzuführen. Du musst sie aber auch bezahlen können. Du musst die ganze Struktur von der Jugend über die 1b bis zur ersten Mannschaft und zu den Altherren am Leben erhalten. Davon würden auch die anderen Bürstädter Vereine profitieren. In der A-Jugend des JFV sieht es gerade mau für uns aus. Also sind wir darauf angewiesen, neue Spieler anzusprechen. Das geht nicht ohne finanzielle Belastung.

Sie haben die SG Riedrode zu Landesliga-Zeiten erlebt, von 1997 an spielte die SG ununterbrochen in der Kreisoberliga. Jetzt hat es im ersten FSG-Jahr mit dem Gruppenliga-Aufstieg geklappt.

Kungl: Das war ein absolutes Highlight. Wer hätte das geglaubt? Natürlich haben wir die besten Spieler von SG und FSV behalten. Aber die Jungs so zusammenzuführen, dass es läuft - das hätte genauso gut schiefgehen können.

Dass FSV und SG jemals kooperieren würden, war für viele undenkbar. Für Sie dagegen nicht.

Kungl: Als ich 1973 nach Riedrode kam, hieß es: „Du kannst jedes Spiel verlieren, nur nicht gegen den FSV.“ Aber in den letzten 15 Jahren musste man Gespräche führen, als es um den Bau des Kunstrasenplatzes 2006 oder die Platznutzung ging. Da merkst Du dann: Mensch, das klappt ja eigentlich ganz gut. Irgendwann habe ich mir alle Vor- und Nachteile notiert und nur einen Nachteil gesehen: den Namensverlust. Aber FSG hört sich für mich super an.

Ärgert es Sie, dass es nicht früher dazu kam?

Kungl: Wer weiß, ob ein früherer Zeitpunkt sinnvoll gewesen wäre. Aber so, wie die Gespräche gelaufen sind und was seitdem passiert ist - besser kann es nicht laufen. Das haben wir zu einem großen Teil Joachim Metz zu verdanken (langjähriges SG-Vorstandsmitglied, 2018 gestorben/Anmerkung der Redaktion). Er war ein großer Antreiber und Befürworter. Auch der JFV hat seinen Teil beigetragen. Es sind keine Verbohrten mehr dabei.

Sollte das Modell FSG Riedrode Schule machen, wenn man an den Stadtkern denkt?

Kungl: Ich glaube, da sind die Gräben tiefer. Aber man kann sich das ja mal vorstellen: Wenn du FSG, Eintracht und VfR zusammenführst, auf dem neuen Sportcampus - da kann das einzige Ziel nur Hessenliga heißen. Was da für ein Potenzial vorhanden wäre! Wie das funktionieren könnte, ohne dass ein Verein mit erhobenem Zeigefinger vorne steht, hat die FSG vorbildlich gezeigt. (Claudio Palmieri)

