FSG vor schwerem Gang

Ried.Dass der Kreisoberliga-Tabellendritte SG Wald-Michelbach unter Trainer Marco Flick einen sehr attraktiven Fußball spielt, braucht nicht sonderlich erwähnt zu werden. Tabellenführer FSG Riedrode wird diesem Auswärtsgegner am Sonntag nicht nur höchste Beachtung schenken, sondern sich von der ersten Minute an bewusst sein, dass eine mögliche Niederlage im Überwald Einfluss auf die Meisterschaft nehmen könnte. Bereits jetzt steht fest, dass die SG in der kommenden Runde erneut eine wichtige Rolle einnehmen wird. So werden sich die Grün-Weißen enorm verstärken.

Mit dem 21 Jahre alten offensivstarken Kai Bundschuh (VfL Michelstadt) wechselt ein junger Spieler mit Gruppenligaerfahrung zu den Überwäldern. Ebenfalls neu werden ab Juli Philipp Trares (Sohn des Waldhof-Trainers Bernhard Trares) und Ingo Dörsam (beide SV Lörzenbach, Kreisliga A Bergstraße) sein. Zudem schließen sich Mathieu Knapp (SV Unter-Flockenbach II) und Nachwuchsspieler Lennart Müller (TV Hetzbach) der SGW an. Aber auch aktuell sind die Wald-Michelbacher keineswegs offensivschwach. „71 Tore sprechen für sich.

Keinz zeigt Respekt

Zudem hat die SG mit Gero Lammer (19 Tore) und Kim Naas (15 Tore) zwei Spieler in ihren Reihen, die zu den besten Fünf der Torschützenliste gehören. Da gilt es als Mannschaft defensiv gut zu arbeiten, aber auch die eigene Stärke nicht zu vernachlässigen“, sieht Riedrodes Trainer Andreas Keinz seine Elf vor einem schweren Gang. Und er merkt an, dass auch seine Elf Spieler in ihren Reihen habe, die mit ihrer Offensivkraft ein Match entscheiden können. Er rechnet mit einer sehr motivierten Wald-Michelbacher Mannschaft, weil diese nur mit einem Sieg über Riedrode noch in das Aufstiegsrennen eingreifen könne. Immerhin kann die FSG wieder auf Tomislav Tadijan und Janis Wiesener bauen.

VfR Bürstadt empfängt ETW II

Allerdings fällt Sinisa Pitlovic aufgrund seines Urlaubs ebenso aus wie die Brüder Jonas und Julian Ille sowie Fabian Neeb, Quendrim Dzackaj und Torhüter Christian Knecht. Ob Maximilian von Dungen und Dominic Kohl spielen können, ist noch offen. Auch der Tabellenzweite VfR Bürstadt hat es mit einer Mannschaft aus Wald-Michelbach zu tun und empfängt bereits am Samstag Eintracht Wald-Michelbach II. Klar, dass der VfR mit einem Sieg der FSG auf den Fersen bleiben möchte. Zwar sind der FC Alemannia Groß-Rohrheim (Tabellenplatz acht) und sein kommender Heimgegner SV Anatolia Birkenau fast Tabellennachbarn, doch die Rohrheimer stehen mit 36 Punkten deutlich besser da als die Elf aus dem Odenwald, die mit 27 Zählern noch nicht frei von allen Abstiegssorgen ist. Auf Donnerstag, 16. Mai verlegt, wurde die Heimbegegnung des TV Lampertheim gegen den VfL Birkenau. hias

