FSG wünscht sich SVW-Duell

Riedrode.Am Sonntag steht für die FSG Riedrode eine echte Premiere an, wird die Fußballspielgemeinschaft aus SG Riedrode und FSV Riedrode als TVL-Hallen-Cup-Sieger 2019 doch erstmals am Finalturnier der MorgenMasters-Serie in der Mannheimer GBG Halle teilnehmen. Ihre Spuren haben die Fußballer aus dem Bürstädter Ortsteil aber schon beim Masters-Finalturnier hinterlassen, ganz besonders im Jahr 2017, als der FSV Riedrode als Sieger beim TVL Hallen-Cup das Ticket für die GBG Halle gelöst hatte und am Ende einen tollen dritten Platz belegte.

„Damals haben wir im Halbfinale gegen den Regionalligisten SV Waldhof Mannheim mit 0:4 verloren, auf die würden wir am Sonntag natürlich gerne wieder treffen“, weiß Duro Bozanovic, der das FSG-Team gemeinsam mit Andreas Keinz betreut, dass dies am Sonntag den Einzug in die K.o.-Runde bedeuten würde. „Wenn man an einem Turnier teilnimmt, dann will man soweit kommen, wie es geht – das wollen die anderen aber auch. Wir freuen uns auf den Sonntag, schließlich bekommen wir es auch mit Gegnern zu tun, gegen die wir nicht alle Tage spielen. In erster Linie sollen die Jungs aber Spaß haben. Wir werden dieselben mitnehmen, die letzten Sonntag den Hallen-Cup gewonnen haben“, muss Bozanovic wohl nur auf Marc Kress verzichten, der am Sonntag privat verhindert ist.

Der vergangene Sonntag war für FSG-Torwart Christian Knecht ein ganz besonderer, schließlich durfte der Lampertheimer, der selbst lange für den TV Lampertheim spielte, an seinem 30. Geburtstag den Siegerpokal beim 35. TVL Hallen-Cup in die Höhe stemmen. „Er hat gesagt, dass er noch einen Kasten Bier im Auto hat, da habe ich ihm gesagt, dass er da wohl noch ein, zwei drauflegen muss, um das gebührend zu feiern“, sagt Duro Bozanovic mit einem Lachen.

In der Tat ist die Stimmung beim Tabellenführer der Kreisoberliga Bergstraße sehr gut, denn das Zusammenwachsen der beiden Riedroder Vereine schreitet nicht nur auf dem Fußballplatz schnell voran und noch in diesem Jahr soll die Spielgemeinschaft im gemeinsamen Verein mit dem Namen FSG Riedrode münden.

„Als Kreisoberligist sind wir in unserer Vorrundengruppe der klassenniedrigste Verein, aber auch die anderen zwei Gruppen sind nicht ohne“, blickt Bozanovic auf die Vorrundengegner am Sonntag. So bekommt es die FSG am Sonntag in der Gruppe drei um 10.55 Uhr mit dem FV Dudenhofen zu tun.

Dudenhofen erster Gegner

Die Pfälzer sind in der vergangenen Saison aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar abgestiegen und stehen in der Verbandsliga Südwest aktuell auf Platz zwei. Um 12.05 Uhr folgt die nächste Vorrundenpartie der Fußballspielgemeinschaft aus Riedrode, dann geht es gegen den MorgenMasters-Mitausrichter Spvgg 06 Ketsch, der in der Landesliga Rhein-Neckar auf Platz zehn überwintert.

Um 13.15 Uhr folgt dann für die FSG Riedrode das Spiel gegen den Dritten der Verbandsliga Baden VfR Mannheim und um 14.55 Uhr heißt der letzte Vorrundengegner SV Waldhof Mannheim II, die Reserve der Blau-Schwarzen steht aktuell in der Landesliga Rhein-Neckar auf Platz eins.

© Südhessen Morgen, Samstag, 19.01.2019