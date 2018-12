FSV Mainz 05 testet gegen Lüttich

Mainz.Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat einen weiteren anspruchsvollen Testgegner in der Winterpause gefunden. Im Rahmen ihres Trainingslagers in Südspanien treffen die Rheinhessen am 8. Januar (16 Uhr) auf den belgischen Vizemeister Standard Lüttich. Das Duell mit dem Europa-League-Teilnehmer steigt in Lugar Partido Valdeperales. Vier Tage später absolvieren die Mainzer einen Doppel-Test gegen den Bundesligarivalen SC Freiburg. Unterdessen zog Trainer Sandro Schwarz eine positive Bilanz der Hinrunde: „Wir haben insgesamt ein rundes Bild abgegeben, auch wenn es am Ende etwas mehr Punkte hätten sein können. Auf die schwierige Phase im Herbst, als wir in fünf Spielen nicht getroffen haben und die Zielstrebigkeit nach vorne gefehlt hat, haben wir sehr gut reagiert.“ dpa

