Anzeige

FV Hofheim – SG Einhausen 5:4

Einen verdienten Sieg landete der FV Hofheim gegen die aufstrebende SG Einhausen. „Wir hatten wesentlich mehr Chancen. Ich hatte den Gegner etwas stärker erwartet“, resümierte Hofheims Spielausschussmitglied Jürgen Hofmeister. Nachdem Hofheims Maximilian Schröher schon in der Anfangsphase zwei gute Möglichkeiten vergab, fiel das 1:0 für Einhausen praktisch aus dem Nichts heraus: Tobias Georgi zirkelte das Leder ins lange Eck (13.). Zwölf Minuten später aber markierte Tobias Haser nach einem Schader-Freistoß den Ausgleich zum 1:1. In der 43. Minute traf Schröher nach Haser-Vorarbeit zum 2:1. Auch in der zweiten Halbzeit ließen die Hofheimer in ihren Angriffsbemühungen nicht nach und Spielertrainer Oliver Schader erzielte mit einem Schuss aus 20 Metern das 3:1. Aber als der Freistoß von Sven Ritzert in der 53. Minute an Freund und Feind über die Linie ging, kam Einhausen auf 3:2 heran. In der spannenden Schlussphase setzten sich zwei Torschützen in Szene: Während Einhausens Tobias Georgi mit zwei Treffern für das zwischenzeitliche 4:4 sorgte, war Marcel Mackemull mit seinen beiden Toren Hofheims Matchwinner.

KSG Mitlechtern – SG Riedrode 0:0

Achim Tremper, Spielausschussvorsitzender der KSG Mitlechtern wollte der zu jeder Zeit engagierten SG Riedrode zwar kein schlechtes Zeugnis ausstellen, betonte aber, dass seine KSG letztlich die bessere Mannschaft war. „Das Chancenplus lag klar bei uns“, notierte Tremper Möglichkeiten durch Carsten Bitsch, Steffen Schmitt, Julian Schneider und Georg Schneider.

Aber die SG Riedrode, die recht wenig im gegnerischen Strafraum zu sehen war, verzeichnete dennoch eine gute Chance. Und die hatte es gleich in sich. So traf Maximilian Eck in der 20. Minute nur die Latte des Mitlechterner Tores.

Stb Heppenheim – VfR Bürstadt 1:0

In einer über weite Strecken ausgeglichenen Begegnung hatten die Heppenheimer das bessere Ende für sich. Das Tor des Tages in der 72. Minute war zumindest ein sehenswerter Treffer. Nach einer Rechtsflanke zog Markus Engel von der Strafraumgrenze ab und schoss das Leder in den Winkel des Bürstädter Tores – 1:0. hias

© Südhessen Morgen, Montag, 26.02.2018