Führung verspielt

Bürstadt.7:5 oder auch 5:7 – knapper geht es im hessischen Frauen-Tischtennis seit dem Wegfall der Doppel nicht. Die Hessenliga-Damen des TV Bürstadt ließen es gleich beim Saisonstart bei der SG Kelkheim auf dieses Ergebnis ankommen – und zogen den Kürzeren. „Leider haben wir den entscheidenden Punkt zum 6:6 in den letzten drei Spielen nicht mehr gemacht“, sagte Abteilungsleiter Frank Rosenberger nach der 5:7-Auftaktniederlage im Taunus.

In einer Partie, die nach Sätzen klar an Kelkheim (29:20) ging, kamen die Bürstädterinnen nach einem 0:3-Rückstand stark zurück. Zunächst verkürzte Fabienne Zorn mit einem Fünf-Satz-Erfolg gegen Tanja Brunnhölzl im hinteren Paarkreuz auf 1:3. Der folgende zweite Einzeldurchgang ging mit 3:1 an den TVB: Claudia Müller und Laura Wunder waren nach fünf Sätzen siegreich, Zorn hielt Astrid Schauer über vier Sätze in Schach.

Belohnung vergessen

Gegen Schauer sorgte Bürstadts Nummer eins, Laura Rosenberger, zu Beginn des letzten Durchgangs auch für eine 5:4-Führung. Danach führte Zorn gegen Tina Diefenbach schon mit 2:0 nach Sätzen, Kelkheims herausragende Spitzenspielerin bewies jedoch starke Nerven und holte im fünften Satz ihren dritten Einzelerfolg an diesem Tag (11:5, 11:5, 8:11, 8:11, 9:11). Es war der erneute Wendepunkt, denn weder Laura Wunder (9:11, 8:11, 9:11 gegen Doris Grieshaber) noch Müller (11:13, 11:13, 11:5, 13:15 gegen Brunnhölzl) vermochten in ihren Schussmatches den sechsten Zähler für Bürstadt sicherzustellen. „Leider haben wir uns am Ende nicht selbst belohnt“, resümierte Frank Rosenberger.

Für die TVB-Damen geht es am 12. September gegen die Spvgg Hochheim weiter. Der Aufsteiger geriet am ersten Spielwochenende mit zwei Niederlagen ins Hintertreffen. Derweil steht fest, dass Bürstadt im Hessenpokal auf Oberliga-Absteiger TTC Lampertheim treffen wird. cpa

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 02.09.2020