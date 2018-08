Anzeige

Von Beginn an bekamen die 80 Zuschauer nur wenige Torraumszenen zu sehen. Das Geschehen spielte sich hauptsächlich zwischen den Strafräumen ab. Dennoch erwischten die Platzherren einen guten Start, denn nach Vorarbeit von Dolicanin traf Patrick Schmitt aus 20 Metern zum 1:0. Nach dem Wechsel investierten jedoch die Gäste aus Mitlechtern wesentlich mehr. Und sie wurden in der 60. Minute mit dem Ausgleich belohnt, als Simon Gerig ins lange Eck traf – 1:1-Unentschieden.

SV Fürth – TV Lampertheim 1:0

Max Wenisch, der Pressesprecher der Spielvereinigung Fürth, war mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden und sprach von einem verdienten Sieg: „Wir haben hinten gut gestanden und uns vorne immer etwas einfallen lassen. Dennoch haben wir auch sehr oft quer gespielt, was uns um die eine oder andere Torchance brachte.“ Die Lampertheimer hingegen entwickelten einen direkteren Zug zum Tor. Dies wäre in der 31. Minute fast mit einem Treffer belohnt worden. Doch als Mirco Wegerle aufs Fürther Tor schoss, rettete Sielmann auf der Linie. Fast hätten sich die Lampertheimer das Unentschieden gesichert, doch in der 88. Minute zeigte Fürths Armend Ramadani, was er kann. Von der Strafraumgrenze nahm er bei einem Freistoß Maß und gab so Peter Hecher im TVL-Tor beim 1:0 das Nachsehen.

Tvgg Lorsch – VfR Bürstadt 0:1

Die Brüder Luca und Robin Schäfer waren die großen Matchwinner des VfR Bürstadt beim Sieg in Lorsch. Während Luca den Ball in der 46. Minute zum 0:1 zunächst an den Innenpfosten und dann ins Tor köpfte, verteidigte Robin drei Minuten vor dem Ende auf vorbildliche Weise, als er bei einem Kopfball des Lorschers Marian Schumacher in höchster Not klärte. „Ein Unentschieden wäre allerdings gerecht gewesen“, lautete das Fazit von Hans-Jürgen Lebert, dem Pressesprecher der Tvgg Lorsch, Abteilung Fußball. hias

