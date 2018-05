Anzeige

Durch einen frühen Boxenstopp und dank einer antizyklischen Strategie gelang es dem Team, bei freier Fahrt schnelle Rundenzeiten zu erzielen. Vor allem in der regnerischen Nacht machte das Team als teilweise schnellstes Fahrzeug im Feld weiter Boden gut machen. Bastian schloss dann in die Spitzengruppe der Top-Drei-Fahrzeuge auf.

Aufgrund heftiger Regengüsse und des aufziehenden Nebels musste das Rennen auf der 25 378 Kilometer langen Nordschleife längere Zeit unterbrochen werden. Nach dem Re-Start wurden alle Rückstände egalisiert und ein 90-Minuten-Sprintrennen um das Podium eröffnet. Schlussfahrer Haupt verteidigte bei nach wie vor widrigsten Streckenbedingungen einige Runden erfolgreich Rang drei, musste die Konkurrenz aber schließlich ziehen lassen. Zu groß war das Risiko, das Fahrzeug in den letzten Runden noch zu verlieren. Schließlich kam der mintgrüne Mercedes als Gesamtfünfter ins Ziel.

„Nächstes Jahr greifen wir wieder neu an“, kündigte Bastian an. Für den 28-Jährigen geht es bereits am Wochenende weiter. Die Langstreckenserie um den Blancpain GT Series Endurance Cup gastiert in Silverstone. Im britischen „Home of Motorsport“ steht das Drei-Stunden-Rennen an. Bastian wechselt für den vierten Saisonlauf die Wagenfarbe und steigt in den matt-schwarzen Thunderhead Mercedes-AMG GT3. Gemeinsam mit dem Briten Jack Manchester und Jules Szymkowiak aus den Niederlanden will Bastian die Führung in der Silber-Wertung beim Rennen am Sonntag (16 Uhr) verteidigen. jako (Bild: Bastian)

© Südhessen Morgen, Samstag, 19.05.2018