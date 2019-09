Für Ried-Duo geht es nach unten

Ried.In der Fußball-C-Liga hat sich bei den beiden Ried-Reserven keine Besserung in Sachen Ergebnisse eingestellt. Die Zweitvertretung der Bürstädter Eintracht verlor mit 1:3 (1:1) bei Aufsteiger TSV Gadernheim. Der FV Biblis II kassierte eine 0:4 (0:1)-Heimniederlage gegen die „Zweite“ der Tvgg Lorsch. Beide Ried-Teams stehen nach fünf Spieltagen mit vier Niederlagen und einem Sieg da.

Gadernheim – Et. Bürstadt II 3:1

Nach der indiskutablen Vorstellung der Eintracht-Reserve beim 1:3 gegen die FSG Bensheim vor einer Woche hatte Coach Attila Jambor eine Leistungssteigerung gefordert – und diese zumindest in der ersten Hälfte bekommen. „Die erste Halbzeit war absolut okay. Da haben wir uns als Mannschaft präsentiert und hatten die besseren Chancen auf dem Fuß“, erklärte Jambor. Nach dem 0:1 (20.) traf zunächst Kevin Hildebrandt den Pfosten, den Nachschuss von Valon Bajrami klärte ein Gadernheimer auf der Torlinie. Kurz darauf kam die Bürstädter 1b-Elf zum 1:1-Ausgleich durch Anthony Staudigl (30.).

In Durchgang zwei machte sich bei der Eintracht-Reserve, die mit nur 13 Mann angereist war, der Kräfteverschleiß bemerkbar. „Leider hat sich auch noch unser Torwart in der zweiten Halbzeit an der Hüfte verletzt“, nannte Jambor den Knackpunkt der Partie. Nach dem 1:2 (55.) und 1:3 (65.) war das Spiel entschieden, Bürstadt II blieb aber gefährlich: Kevin Hildebrandt, am Sonntag der mit Abstand beste Eintracht-Mann, traf in der Schlussphase die Latte.

Biblis II – Tvgg Lorsch II 0:4

Riccardo Bolz (38.), Janis Maiberger (68.), Michael Huber (81.) und Bernd Walter (83.) untermauerten, warum sich die Lorscher Kreisoberliga-Reserve zumindest vorübergehend mit 16 Punkten an der Tabellenspitze wiederfindet. Dagegen muss sich Biblis II genauso wie die Eintracht-Reserve weiter nach unten umsehen. Nur Zwingenberg (ein Punkt aus fünf Spielen) und die SG Wald-Michelbach II (null Punkte aus drei Partien) sind noch schlechter. cpa

© Südhessen Morgen, Montag, 02.09.2019