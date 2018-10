„Für uns zählt jetzt nur der Klassenerhalt“

ried.Ludwig Brenner, seit Saisonbeginn Trainer beim Fußball-Kreisoberligisten SV Fürth, wird seine Bürstadt-Woche kaum mit einem positiven Gesamtergebnis beenden können. Auch wenn er am Sonntag gegen den VfR Bürstadt gewinnen würde, kann das die 0:8-Heimniederlage vom vergangenen Samstag gegen die FSG Riedrode nicht kompensieren. Trotz aller Sorgen über seine Mannschaft nimmt Brenner das positive Abschneiden der beiden Bürstädter Vereine VfR und FSG Riedrode wohlwollend zur Kenntnis und rechnet fest damit, dass der künftige Kreisoberliga-Meister aus seiner Heimatstadt kommt.

Herr Brenner, was war eigentlich mit ihrer Mannschaft am vergangenen Samstag los, als diese mit 0:8 gegen die FSG Riedrode verlor?

Ludwig Brenner: Ein guter Trainer macht sich ja nach jeder Begegnung seine Aufzeichnungen. Ich habe dokumentiert, dass hier eine A-Liga-Mannschaft gegen einen Gruppenligisten spielte. Ja, die FSG Riedrode ist eine Mannschaft, in der auch einige Spieler in der Verbandsliga ihren Mann stehen würden. Wir spielten mit vier ehemaligen A-Junioren. Diese haben keine Erfahrungen aus einer höheren Jugendklasse vorzuweisen und somit letztlich auch noch kein Kreisoberliganiveau, woran wir arbeiten. Ganz besonders weh tat mir es, dass sich Luca Sielmann, den wir von den A-Junioren freigemacht haben, nach einer Viertelstunde das Schlüsselbein brach.

Aber von der Niederlage gegen Riedrode einmal abgesehen. So richtig gut läuft es bei ihrem Verein derzeit nicht….

Brenner: In der vergangenen Saison haben wir eine gute Rückrunde gespielt. Und nachdem zu den beiden sehr guten Akteuren Vassilis Chatzigiannakis und Armend Ramadani, die bereits in der vergangenen Saison bei uns waren, auch noch Illi Cermjani und Pascal Wallstab stießen, schossen die Erwartungen ins Kraut. Erst recht, weil wir die ersten drei Saisonspiele gewannen. Bereits in der Vorbereitung war mir klar, dass wir noch nicht so weit sind. Und jetzt, wo uns diese Leistungsträger fehlen und es sich abzeichnete, dass uns Wallstab aus beruflichen Gründen nicht zur Verfügung steht, sieht es ziemlich düster aus.

Nach sechs Niederlagen in Folge hat die Spielvereinigung Fürth wohl nichts mehr im oberen Tabellendrittel zu suchen?

Brenner: Es wäre wichtig gewesen, wenigstens Begegnungen gegen Gegner auf Augenhöhe wie beispielsweise die TSV Auerbach oder Starkenburgia Heppenheim zu gewinnen. Da uns dies aber nicht gelungen ist, weiß jeder, dass für uns nur der Klassenerhalt zählt.

Verkraftet es das Umfeld des Vereins, wenn das Saisonziel revidiert werden muss?

Brenner: Das Umfeld besteht doch vor allem aus dem Vorstand und dem Spielausschuss. Da ich hier mit den Verantwortlichen ständig in Kontakt stehe, wundert es keinen, dass es zuletzt so schlecht lief. Denn wir alle wissen um die Gründe. Somit liegen unsere Erwartungshaltungen auch kaum auseinander und ich kann in Ruhe arbeiten.

Der Fürther Vorstand wird also auch gegen den VfR Bürstadt keine Wunderdinge erwarten?

Brenner: Es wird keine personellen Veränderungen geben. Somit befinden wir uns auch gegen Bürstadt in der Außenseiterrolle und werden wieder viel lernen können. Ganz wichtig ist, dass wir hinten kompakt stehen. Mit einem schnellen Umschaltspiel können wir uns vielleicht die eine oder andere Chance erarbeiten, die wir im Optimalfall auch einmal verwerten. Auch wenn mir derzeit kaum echte Goalgetter zur Verfügung stehen.

Wer wird Meister der VfR oder die FSG Riedrode?

Brenner: Für mich ist die FSG das Non-Plus-Ultra der Liga. Gerade auch weil die Mannschaft in der Breite sehr gut besetzt ist. Es spricht aber für den VfR und die gute Arbeit meines Trainerkollegens Karl-Heinz Göbel, dass er mit so einer Mannschaft mithalten und sie schlagen kann. Dennoch bleibe ich dabei. Meister wird am Ende die FSG Riedrode. hias

