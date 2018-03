Anzeige

Am Wochenende kann der Sechste (11:19 Punkte) den Klassenverbleib in Liga drei endgültig sicherstellen. Am Samstag (14.15 Uhr) sind die TTC-Herren zu Gast beim TSV Schwarzenbek (11:21 Punkte), am Sonntag (14 Uhr) geht es zum Achten SV Siek (10:20). Personell sollte der TTC, der sieben Punkte Vorsprung auf den Vorletzten Seligenstadt hat, in Bestbesetzung antreten können.

Oberliga-Damen mit Heimrecht

Als „völlig offen“ bezeichnet van gen Hassend auch den Ausgang des doppelten Heimspieltags, den die TTC-Damen in der Oberliga Hessen vor sich haben. Die Lampertheimerinnen, die mit 22:8 Punkten auf Rang vier stehen, empfangen am Samstag (19 Uhr) den Dritten TSV Höchst (27:7 Punkte). Am Sonntag (14 Uhr) schaut der Drittletzte TTC Salmünster (7:21 Punkte) in der Sedanhalle vorbei. „Tanja Haberle hatte zuletzt mit Knieproblemen zu kämpfen. Ich gehe allerdings davon aus, dass bis zum Wochenende alle wieder fit sind. Zumindest gegen Salmünster sollten wir dann auch Favorit sein“, glaubt van gen Hassend.

Einen klaren 9:0-Erfolg beim Vorletzten Blau-Weiß Münster II heimste die TTC-Herrenreserve in der Verbandsliga Süd ein. Dem ungeschlagenen Tabellenführer (27:1 Punkte) fehlt jetzt nur noch ein Zähler, um Meisterschaft und Hessenliga-Aufstieg einzutüten. Am Samstag (18 Uhr) gegen den Fünften TSG Oberrad könnte es so weit sein. cpa

