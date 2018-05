Anzeige

Der SV Schwanheim wäre am vergangenen Sonntag auch der Gegner für den ISC Fürth gewesen, doch das Heimspiel für den Spitzenreiter fand nicht statt. „Schwanheim hat diese Begegnung abgesagt“, bedauert ISC-Abteilungsleiter und -Torhüter Teoman Asar, denn die drei Punkte hätten die Fürther lieber auf dem grünen Kunstrasen als am grünen Tisch geholt. Vier Spieltage vor Schluss gehen die Fürther mit vier Zählern Vorsprung auf Türkspor Wald-Michelbach in den Endspurt um die Meisterschaft. „Wir wollen Meister werden, deshalb wollen wir auch am Sonntag in Riedrode gewinnen. Für uns wäre das der zweite Aufstieg hintereinander, das ist schon etwas ganz Besonderes, vor allem da wir ja noch eine recht junge Mannschaft haben“, ist für Asar die Zielrichtung für den Saisonendspurt daher klar.

Dabei sind die Gäste aus dem Odenwald die Torfabrik der Kreisliga C: Nach 25 Spielen (ohne die noch ausstehende Spielwertung gegen Schwanheim) hat der Club eine Tordifferenz von 122:22 Toren zu Buche stehen. Im letzten Punktspiel geriet die Tormaschine aus Fürth beim 1:1 in Gronau vorübergehend ins Stottern. „Das 1:1 in Gronau hat uns schon geärgert. Da wurden zwar auch drei Elfmeter für uns nicht gegeben, aber letztlich haben wir dort die erste Halbzeit verschlafen. Allerdings konnten wir donnerstags auch nicht in Bestbesetzung antreten“, erwartet Asar vom Spitzenreiter am Sonntag nun mehr.

„Der ISC Fürth ist enorm stark, insofern habe ich mich über das 1:1 in Gronau schon gewundert. Jedes Spiel muss erst einmal gespielt werden und ohne Chance bist du nie. Dafür müssen wir am Sonntag allerdings die Null solange halten wie es geht“, gibt sich Horaczek vorsichtig optimistisch, wenn die eigene Abwehr möglichst wenig zulässt.

Wie man „zu Null“ spielt, zeigte die SGR II zuletzt beim 0:0 in Zwingenberg. Ein solches Ergebnis, das ist dem Spielertrainer der Gelb-Schwarzen klar, wäre am Sonntag natürlich noch viel höher zu bewerten.

