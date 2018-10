FV Biblis auf der Überholspur

Ried.In der Kreisliga A bleiben die Lampertheimer Azzurri nach dem Unentschieden gegen den SV Winterkasten die beste Mannschaft aus dem Ried. Der FV Biblis überholte nach einem 3:1-Heimsieg gegen Reichenbach sowohl den VfB Lampertheim, als auch die SG Nordheim/Wattenheim, die beide Niederlagen kassierten, in der Tabelle.

FV Biblis – TSV Reichenbach 3:1

Der FV Biblis ist in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Beim Heimspiel gegen den TSV Reichenbach setzten sich die Bibliser verdient durch und kletterten nach dem 3:1-Sieg auf den siebten Tabellenplatz. „Unser Heimsieg ist verdient. Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft. Am Ende hat sich unsere Geduld und auch das notwendige Quäntchen Glück ausgezahlt. Mit dem, was meine Mannschaft gegen den TSV abgeliefert hat, bin ich zufrieden“, freute sich Trainer Roman Link über den fünften Saisonsieg.

Zunächst gingen aber die Reichenbacher in Führung, als Karol Zajac die erste Offensivaktion des TSV erfolgreich abschloss (18.). Während die Reichenbacher danach versuchten, die knappe Führung zu verteidigen, bestimmte der FVB die Partie. „Zunächst waren wir aber oft zu unsauber, das hat dem TSV in die Karten gespielt. Nach dem Ausgleich wollten wir aber unbedingt gewinnen und sind belohnt worden“, war Link zufrieden. Den überfälligen Ausgleich erzielte Andreas Kilian (81.), anschließend machten Shpejtim Jakupi (84.) und Dennis De Sousa Barba (Foulelfmeter, 88) den Sieg perfekt.

07 II – VfB Lampertheim 3:2

Der VfB Lampertheim bleibt nach dem Auswärtsspiel beim Vorletzten im Tal der Tränen. In Bensheim kassierten die Spargelstädter gegen die zweite Garnitur der „Nullsiebener“ eine bittere 2:3-Niederlage.

Dabei begann das Spiel aus Lampertheimer Sicht gut. Manuel Colaianni setzte mit dem ersten Torschuss der Partie eine Duftmarke (22.). Wenig später ließ Bensheims Torwart Dominique Schweizer einen Schuss von Thomas Gerner nur abklatschen, Joshua Akeem Ojeaga stand genau richtig und staubte zur VfB-Führung ab (25.). Anschließend hätte Ojeaga auf 2:0 erhöhen können, scheiterte jedoch (31.). Erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit kamen die Bensheimer zu ihren ersten Offensivaktionen und erzielten durch einen Strafstoß von Tobias Kurz in der Nachspielzeit das 1:1.

In der zweiten Halbzeit ließ der VfB dann einige Möglichkeiten ungenutzt. Stattdessen drehte der FC 07 II das Spiel durch einen Doppelschlag von Alaaa Alhamo (75.) und Tobias Kurz (88.). Thomas Gerner konnte in der Nachspielzeit zwar noch einmal verkürzen (93.), die sechste Lampertheimer Saisonniederlage aber nicht mehr abwenden.

SG NoWa – U.-Abtsteinach II 0:6

Gegen den Tabellenzweiten bekam die Sportgemeinde eine richtige Packung – 0:6 stand es beim Abpfiff. „Der Sieg der SGU geht absolut in Ordnung. Sie waren uns in allen Belangen überlegen, konnten über 40 Minuten in Überzahl spielen und haben sich kaum irgendwelche technischen Fehler erlaubt. Für uns ist Unter-Abtsteinach aber nicht der Anspruch, auch wenn ich mir natürlich ein engeres Ergebnis gewünscht hätte“, sagte Jens Stark, Trainer der SG NoWa. rago

© Südhessen Morgen, Montag, 29.10.2018