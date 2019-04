FV Biblis hat den Klassenerhalt in Reichweite

ried.Die Ried-Fußballer aus der Kreisliga A wollen die Saison ordentlich zu Ende spielen. Am Sonntag empfängt der FV Biblis den VfB Lampertheim zum Derby, die Sportgemeinde aus Nordheim/Wattenheim reist zum SV Lörzenbach.

FV Biblis – VfB Lampertheim

Nur noch geringe Sorgen um den Klassenerhalt muss sich der FV Biblis machen. Am Sonntag hofft Coach Thomas Roth darauf, mit einem Derbysieg gegen den VfB Lampertheim endgültig auf der sicheren Seite zu sein: „Wir brauchen noch vier Punkte, um auch rechnerisch gerettet zu sein. Drei davon wollen wir gegen die Lampertheimer einfahren.“

Nach zuletzt zwei Siegen sieht Roth seine Bibliser auf dem Vormarsch: „Wir haben nicht unbedingt gut gespielt, aber die Begegnungen gewonnen und das ist letztlich, was zählt. In das Derby können wir darum etwas beruhigter gehen. Wir müssen konzentriert bleiben. Ich hoffe, dass wir gegen den VfB punkten. Entscheidend wird aber die Tagesform sein.“

Die Lampertheimer befinden sich dagegen schon seit einigen Wochen im Niemandsland der A-Liga-Tabelle. Mit 33 Punkten steht der VfB auf dem siebten Platz, nach oben oder unten geht nichts mehr. „Wir hatten uns vor der Saison natürlich mehr erhofft, aber die vielen Verletzten haben uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir werden unseren Weg aber dennoch weiter gehen – und in Biblis hoffentlich punkten“, sagt VfB-Spielausschuss-Mitglied Gisela Hanusch.

Nach der Heimniederlage in der Hinrunde hofft Hanusch am Sonntag auf einen Auswärtssieg: „Ich rechne mit einer engen Kiste. Es ist aber ein Derby und unsere Mannschaft wird kämpfen – da bin ich sicher.“

Lörzenbach – SG NoWa

Vier Spieltage vor dem Rundenende hat die SG NoWa das ausgegebene Saisonziel so gut wie erreicht. Mit aktuell 28 Punkten würde die Sportgemeinde nur noch mit sehr viel Pech in die Abstiegsrelegation rutschen können. „Eigentlich sind wir überrascht, dass es für uns in dieser Saison doch so gut gelaufen ist. Nach unserem Umbruch galten wir ja für viele als erster Abstiegskandidat“, sagt SG NoWa-Co-Trainer Daniel Theiss.

Für den Sonntag rechnet Theiss mindestens mit einem Punkt: „Das Unentschieden ist unser Minimalziel, obwohl wir natürlich immer gewinnen wollen – und deshalb auch gerne drei Zähler mitnehmen würden. Wir werden am Sonntag rennen und kämpfen.“

Taktisch wird Theiss vor allem auf eine sichere Abwehr setzen: „In erster Linie gilt es, defensiv sicher zu stehen. Wir müssen die Lörzenbacher in ihrem Spielaufbau stören, schnelle Konter fahren und dann die Chancen, die wir in jedem Spiel haben, nutzen.“ rago

© Südhessen Morgen, Freitag, 26.04.2019