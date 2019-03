FV Biblis II bleibt ohne Lohn

Ried.Die Erfolgsserie des FV Biblis II in der Fußball-C-Liga ist gerissen. Nachdem die Elf von Spielertrainer Sven Sauer zuletzt 13 von 15 möglichen Punkten sammeln konnte, kassierte sie gestern eine 1:2 (0:0)-Heimniederlage gegen die zweite Mannschaft der SG Wald-Michelbach. Knapp mit 1:0 (0:0) setzte sich die Reserve der Bürstädter Eintracht bei der KSG Mitlechtern II durch. Spitzenreiter SG Hüttenfeld entschied das Ried-Derby gegen Schlusslicht SV Bobstadt mit 6:0 (5:0) für sich. Der Vorletzte Birlikspor Biblis fing sich eine 0:10 (0:2)-Klatsche bei der SG Gronau.

FV Biblis II – Wald-Mich. II 1:2

Das Ziel, die Siege gegen Hüttenfeld (4:1) und Bobstadt (2:0) mit einem Dreier gegen Wald-Michelbach II zu vergolden, hat Biblis II verpasst. Die Gäste aus dem Odenwald, die jetzt mit 27 Punkten auf Rang neun stehen, zogen wieder an der FVB-Reserve vorbei, die mit 26 Zählern auf den zehnten Platz zurückfiel. „Wir haben eine gute Leistung gezeigt, aber leider keine Tore gemacht. In der ersten Halbzeit haben wir keine einzige Torchance zugelassen und hatten selbst genug Möglichkeiten, um in Führung zu gehen und das Spiel zu entscheiden“, erklärte Biblis‘ Spielertrainer Sven Sauer.

In der Schlussphase stellte Wald-Michelbach den Spielverlauf auf den Kopf, Sören Gölz (79.) und Sandro Morr (86.) sorgten für die Vorentscheidung. Dem eingewechselten Bibliser Saban Rüstem gelang nur noch der Anschlusstreffer zum 1:2-Endstand (90.).

Mitlechtern II – Et. Bürstadt II 0:1

Als Sechster mit 43 Punkten bleibt Bürstadts Gruppenliga-Reserve oben dran. „Mit dem 1:0 war Mitlechtern II noch gut bedient. Nach Chancen hätte das Spiel 6:1 für uns ausgehen können“, meinte Eintracht-II-Spielertrainer Amir Nur. Mit der Leistung seiner Jungs war der Coach einverstanden: „Ich bin zufrieden mit den Fortschritten, die wir zurzeit machen. Außerdem haben wir zu null gespielt.“ Das Tor des Tages erzielte Jolex Mc Neil. Der Aushilfsspieler aus der ersten Mannschaft jagte in der 50. Minute einen Freistoß aus 30 Metern flach und mit Gewalt über die Torlinie.

Bobstadt – Hüttenfeld 0:6

„Eigentlich war das Spiel schon nach dem 0:1 nach 30 Sekunden gelaufen, zur Pause stand es dann 0:5. Nach dem Seitenwechsel waren wir ebenbürtig und haben ein gutes Spiel gezeigt. Aber es kann nicht sein, dass wir immer erst aufwachen, wenn es zu spät ist“, ärgerte sich Bobstadts Spielertrainer Mirco Geschwind. Tobias Lerchl (1.), dreimal Kevin Rathgeber (9./14./34.) und Gerhard Kotke (26.) machten auf dem Bobstädter Hartplatz schon vor der Pause alles klar.

„Ich bin stolz auf meine Mannschaft, dass sie die Platzbedingungen angenommen und die Vorgaben umgesetzt hat“, meinte SGH-Trainer Jury Mai, dessen Team jetzt bei 53 Punkten steht. Dirk Ehret sorgte in der Schlussphase für das 6:0 (79.).

Gronau – Birlik. Biblis 10:0

Nicht den Hauch einer Chance hatte der Vorletzte Birlikspor beim Fünften Gronau. „Wir waren spielerisch klar überlegen“, meinte Gronaus Fußball-Abteilungsleiter Norbert Rödel. Zur Pause führte die SG nach einem Doppelpack von Markus Schmitt mit 2:0 (30./45.). Nach dem Seitenwechsel brach Birlikspor, auch geschwächt durch Gelb-Rot gegen Njie Omadi (57., wiederholtes Foulspiel), völlig ein. Schmitt machte mit den Toren zum 3:0 und 9:0 seinen Viererpack perfekt (47./81.), Andreas Rödel (50.), Thorsten Knapp (65.), zweimal Bastian Würsching (67./80.), Sebastian Merk (71.) sowie Marco Beyer per Strafstoß (90.) machten den zweistelligen Erfolg perfekt. cpa

