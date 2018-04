Anzeige

Ried.Letzte Ausfahrt Riedrode? Für die zweite Mannschaft des FV Biblis dürfte das Riedderby in der Fußball-C-Liga bei der SG Riedrode II am Sonntag (13.15 Uhr) die allerletzte Chance sein, die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben zu halten. Das Nachholspiel beim SV Zwingenberg verlor der Vorletzte am Donnerstagabend mit 0:3 (0:2). Mitaufsteiger Birlikspor Biblis darf aufatmen: Nach dem schwachen 2:2 (1:1)-Heimremis gegen den Drittletzten KSG Mitlechtern II am Donnerstag sagte Schlusslicht TSV Elmshausen für Sonntag wegen Spielermangels ab – die drei Punkte gehen kampflos nach Biblis. Um 15.15 Uhr reist der Dritte SG Hüttenfeld zum Vierten Hammelbach/Scharbach. Der Fünfte Eintracht Bürstadt II ist zu Gast beim Siebten TSV Gras-Ellenbach.

SG Riedrode II – FV Biblis II

Nach dem 0:3 in Zwingenberg zeigte sich Biblis’ Spielertrainer Sven Sauer ratlos. „Wir waren top besetzt und haben den Gegner in den ersten Minuten kein einziges Mal in die unsere Hälfte kommen lassen. Da hätten wir in Führung gehen müssen. Stattdessen fangen wir an, den Gegner stark zu machen“, kommentierte der 31-Jährige den Auftritt des Vorletzten (zehn Punkte), der acht Spieltage vor Rundenende mit dem Rücken zur Wand steht. 13 Punkte fehlen Biblis II zum rettenden Ufer.

Nur einen Zähler über dem Strich steht der Elfte Riedrode II (24). Bis auf den Pflichtdreier gegen Elmshausen (ein Punkt) steht die junge Elf von Spielertrainer Dirk Horaczek in der Restrunde noch ohne Erfolg da. „Es werden zwei verunsicherte Mannschaften aufeinandertreffen. Wenn wir jetzt nichts holen, wird es nur noch darum gehen, sich anständig zu verabschieden“, meint Sauer. „Für beide Teams wird es ein richtungsweisendes Spiel“, will Horaczek den Abstand zur Gefahrenzone ausbauen.