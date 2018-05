Anzeige

Ried.Mit einem Unentschieden haben sich in der Fußball-C-Liga die zweite Mannschaft der Bürstädter Eintracht und die SG Hüttenfeld in die Sommerpause verabschiedet. Das Ried-Duell endete 3:3 (1:1). Eine 1:4 (0:3)-Heimniederlage kassierte das 1b-Team der SG Riedrode in ihrem „Abschiedsspiel“ gegen die SG Hammelbach/Scharbach.

Birlikspor Biblis sagte sein Gastspiel beim ISC Fürth aus organisatorischen Gründen ab. Den Odenwäldern werden die drei Punkte am Grünen Tisch zugesprochen. Fürth steht jetzt als Meister fest – das geschah allerdings unabhängig vom Bibliser Nichtantreten: Der Tabellenzweite Türkspor Wald-Michelbach, der ebenfalls direkt aufsteigt, verlor 3:4 beim SV Zwingenberg.

Eine Überraschung teilte Klassenleiter Reiner Held gestern dem FV Biblis II mit: Der sportlich eigentlich abgestiegene Aufsteiger hält die Klasse direkt. Als Grund dafür nannte Held die Auf- und Abstiegskonstellationen, die sich von der Gruppenliga abwärts auf alle Spielklassen auswirken (wir berichteten).