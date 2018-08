Anzeige

In der zweiten Halbzeit gab sich die Sportgemeinde jedoch nicht auf. Erst traf Tobias Theiss zum 3:3 (54.) und in der Schlussphase brachte Niklas Fleischhacker die SGN sogar in Führung (86.). Kurz vor dem Abpfiff verhinderte Carsten Weihrauch mit seinem Treffer zum 4:4 den Nordheim/Wattenheimer Auswärtssieg (90.).

FV Biblis – SV Winterkasten 2:3

Für den FV Biblis verlief der Auftakt in die neue Saison anders als geplant. Statt dem erhofften Heimsieg unterlagen die Gurkenstädter gegen den SV Winterkasten mit 2:3 (0:1). „Es war überhaupt nicht unser Tag. Wir haben uns zu viele Ballverluste und andere Fehler geleistet – und waren in der Offensive zu harmlos. Erst in den letzten zehn Minuten sind wir aufgewacht, die Niederlage konnten wir dann aber nicht mehr verhindern. Eigentlich war das ein klassisches 0:0-Spiel, aber Winterkasten hat die wenigen Chancen konsequent genutzt“, ärgerte sich FVB-Coach Roman Link über die Niederlage. Vor lediglich 30 Zuschauern im Stadion an der Pfaffenaue erarbeite sich der SVW zunächst eine Drei-Tore-Führung (41., 65., 80.). Erst in der Schlussphase konnten die Bibliser verkürzen, Janos Hajdu köpfte den Ball zum 1:3 ins Netz (85.). In der Schlussminute zirkelte Dennis De Sousa Barba einen direkten Freistoß in die Maschen (90.).

Lindenfels – VfB Lampertheim 1:1

Der VfB Lampertheim erkämpfte beim SV Lindenfels einen Auswärtspunkt. Nachdem Michael Bopp in der ersten Halbzeit einen Foulelfmeter verwandelte (41.), traf Mario Schobert in der zweiten Halbzeit zum 1:1-Endstand (71.).

