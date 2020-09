FV Hofheim gibt sich kämpferisch

Ried.Wer ein eingefleischter Fan des Fußball-B-Ligisten FV Hofheim ist, der schimpfte in diesen Tagen wie ein Rohrspatz. „Jetzt spielen die zwei Klassen tiefer als noch vor zwei Jahren und kriegen dort auch nichts zustande“, machte so mancher FVHler nach der 1:5-Auswärtsniederlage beim SV/BSC Mörlenbach seinem Unmut Luft.

Alexander Krämer, sportlicher Leiter beim Traditionsverein, sieht dieser Problematik aber eher gelassen entgegen: „Wir sind jetzt in der Kreisliga B und auch dort müssen wir uns erst einmal zurechtfinden. Basta“, sagt der Hofheimer Fußballboss, der lange Zeit selbst in der ersten Mannschaft um Punkte und Tore spielte.

Dabei will er die jüngste Leistung keineswegs beschönigen. „Das war äußerst schlecht und wir dürfen solch eine Leistung nicht noch einmal abrufen“, so Krämer.

Vielleicht gelingt der Mannschaft ja am Wochenende im Heimspiel gegen die FSG Riedrode II die Wiedergutmachung. Immerhin sieht es nach der Rückkehr von Tom Schön, Christian Baunach (er wechselte entgegen aller Ankündigungen erst gar nicht zur Tvgg Lorsch), Alex Horle, Niklas Probst und Maximilian Eck personell deutlich besser im Hofheimer Lager aus.

Krämer bleibt gelassen

Aber auch wenn es gegen die starken Riedroder erneut nicht zu einem Sieg oder Unentschieden reichen sollte, will sich Krämer seine Gelassenheit nicht nehmen lassen. „Wir haben doch beim 8:1 im Kreispokal über A-Liga-Aufsteiger TG Trösel gesehen, zu was wir in der Lage sind. So manchen Hofheimer Sieg wird es in der Runde bestimmt noch geben“, betont Krämer.

Nach dem schweren Schienbeinbruch, den sich Arton Kabashi am vergangenen Wochenende gegen Rimbachs Spielertrainer Amir Duric zuzog und der zum Spielabbruch führte, geriet Fußball bei der neugegründeten Spielgemeinschaft Olympia/VfB Lampertheim zur Nebensache.

Nach wie vor aber ist die SG Lampertheim darauf bedacht, einen guten Saisonstart hinzulegen. Mit einem Sieg bei der zweiten Mannschaft der Tvgg Lorsch könnte am Sonntag der Anfang gemacht werden. Lampertheims Sportausschussvorsitzender Patrick Andres weiß aber, dass der Gegner nicht gerade einfach zu bespielen ist und hat sich Tipps aus Riedrode eingeholt, wo die Tvgg II zuletzt trotz der 2:3-Auswärtsniederlage eine ordentliche Vorstellung bot.

Schienbeinbruch bei Kabashi

Die Lampertheimer Sorgen, in Lorsch möglicherweise leer ausgehen zu können, beruhen auch darauf, dass gleich sieben Spieler ausfallen. So stehen neben Kabashi die beiden verletzten Spieler Bekir Nayir und Justin Ekkerink nicht zur Verfügung. Während Ferhan Güllü, Tobias Dubiel und Matthias Hecher privat verhindert sind, befindet sich Max Heinze im Urlaub.

Aber immerhin kehrt Spielführer Samim Sengün im Lorscher Ehlried in die Mannschaft zurück. hias

© Südhessen Morgen, Freitag, 11.09.2020