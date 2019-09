FV Hofheim sucht die Trendwende

Ried.Am achten Spieltag stehen in der Fußball-Kreisliga A Riedderbys an. Am Sonntag empfängt der VfB Lampertheim den Stadtrivalen Azzurri zum Spiel der Woche, beim FV Hofheim gastiert die SG Nordheim/Wattenheim (beide Spiele um 15.15 Uhr). Der FV Biblis bleibt dagegen am Wochenende spielfrei.

Nachdem die Hofheimer nach dem Abstieg aus der Kreisoberliga zunächst gut in die neue Saison gestartet sind, ist der FVH in den letzten Wochen aus der Erfolgsschiene gerutscht. Zuletzt kassierte die Elf von Spielertrainer Oliver Schader drei Niederlagen in Folge und fiel auf den elften Tabellenplatz zurück.

Gründe dafür dürften nicht zuletzt im personellen Bereich liegen, denn seit einigen Wochen müssen die Hofheimer auf die Stürmer Marcel Mackemull und Patrick Schüssler verletzungsbedingt verzichten. Außerdem musste auch Spielertrainer Schader am vergangenen Sonntag wegen einer Zerrung passen. Dazu beendete vor etwas mehr als einer Woche Co-Trainer Sven Dexler die Zusammenarbeit mit dem FVH.

„Meine Entscheidung hat mit einigen Faktoren zu tun. Einmal ist da meine körperliche Verfassung. Ich plage mich schon seit einiger Zeit mit Rückenproblemen herum. Dazu gab es dann noch einen Vorfall, der für mich das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Ich mich dann am Dienstag vergangener Woche zum Rücktritt entschieden“, sagt Dexler.

Bei der Spielgemeinschaft, die nach sieben Saisonspielen mit nur vier Punkten auf dem 14. Tabellenplatz steht, hofft Trainer Jens Stark auf einen Auswärtssieg: „Wenn wir den Anschluss nach oben nicht verlieren wollen, müssen wir die nächsten beiden Punktspiele möglichst gewinnen. Deshalb werden wir in Hofheim versuchen, möglichst früh Druck aufs gegnerische Tor zu machen. Dabei dürfen wir den FVH aber nicht unterschätzen, auch wenn sie zuletzt etwas vom Verletzungspech geplagt sind. Trotzdem ist das eine gut eingespielte Mannschaft, die für mich zu den Topmannschaften in der Kreisliga A zu zählen ist.“

Defensive zu anfällig

Für Stark sind die Spiele gegen Hofheim und eine Woche darauf gegen Fehlheim II richtungsweisend: „Als 14. stecken wir momentan schon mitten im Abstiegskampf, das muss allen klar sein. Sollten wir diese Spiele nicht gewinnen, wird unsere nähere Zukunft sehr schwierig.“ Um seine Mannschaft wieder in die Erfolgsspur zu bringen, muss die Spielgemeinschaft vor allem in der Defensive stabiler werden. Mit 23 Gegentreffern in sieben Spielen hat die SG NoWa derzeit die drittschwächste Abwehr der A-Liga. Lediglich der Vorletzte VfB Lampertheim und Tabellenschlusslicht FC 07 Bensheim II haben noch schlechtere Werte.

Personell hat Stark gegen die Hofheimer wieder einen etwas größeren Spielraum. Tobias Theiss und Salko Drekovic kommen aus dem Urlaub zurück und werden wieder im Kader der SG stehen. Lediglich auf Elias Bersch und Niklas Fleischhacker muss Stark in dieser Woche noch verzichten. rago

