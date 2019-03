FVB II – das Team der Stunde

Ried.Eine Woche nach dem 1:4 beim FV Biblis II hat sich die SG Hüttenfeld bärenstark zurückgemeldet. Im Ried-Duell gegen Birlikspor Biblis feierte der Tabellenführer der Fußball-C-Liga ein 9:1 (3:1)-Torfestival. Für ein Spektakel zeichnete am gestrigen 21. Spieltag auch die 1b-Elf von Eintracht Bürstadt verantwortlich, die beim 5:4 (2:0)-Heimsieg gegen die SG Gronau fast ein 4:0 verspielt hätte. Der FV Biblis II avanciert zum Team der Stunde: Bei Schlusslicht SV Bobstadt feierte die Elf von Spielertrainer Sven Sauer einen 2:0 (2:0)-Erfolg. Damit kommt die FVB-Reserve auf 13 Zähler aus den jüngsten fünf Partien.

Hüttenfeld – Birlik. Biblis 9:1

Nach dem 9:1 über den Vorletzten Birlikspor konnte SGH-Trainer Jury Mai nur Kleinigkeiten bemängeln. „In der ersten Halbzeit haben wir drei, vier hundertprozentige Chancen liegengelassen. Da außerdem unser Hauptplatz noch nicht bespielbar ist, mussten wir auf unser Trainingsgelände ausweichen. Der Platz dort ist ein bisschen kleiner, das war nicht so ideal für unser Spiel“, zählte Mai auf. Dass diese Punkte angesichts des Endergebnisses nun wirklich als Petitessen zu bezeichnen sind, wusste Mai allerdings auch. „Wir haben von Anfang an Vollgas gegeben. Mit dem Ergebnis bin ich genauso zufrieden wie mit der Art und Weise, wie es zustande gekommen ist. Wir waren sehr konzentriert und haben uns trotz einiger Nickligkeiten zu nichts hinreißen lassen“, lobte Mai sein Team, das die Tabellenführung (jetzt 50 Punkte) vor dem Zweiten Gras-Ellenbach (48 Punkte/3:1 gegen Auerbach II) behauptete.

Überragender Mann war Andy Zehnbauer. Hüttenfelds Offensivmann traf im zweiten Durchgang viermal und legte einen Treffer auf. Nach einem Hattrick zum 4:1, 5:1 und 6:1 (48./56./68.) sorgte Zehnbauer in Minute 82 für das 8:1. Drei Tore erzielte Kevin Rathgeber (20./30./75.). Das 1:0 erzielte Tobias Lerchl (17.), das 9:1 schoss Julius Klute (88.). Für Birlikspor, das ab Minute 81 ohne Kapitän Baris Ates (Gelb-Rot) weitermachen musste, traf Cihad Er zum temporären 1:3 (38.).

Bobstadt – FV Biblis II 0:2

Nach 50 Sekunden brachte Daniel Mengesteab die Gäste in Front. Schon in der zehnten Minute legte Kevin Sauer den 2:0-Endstand nach. „Wir hatten uns vorgenommen, kein frühes Tor zu kriegen, genau das ist passiert. Nach der ersten Halbzeit, in der wir nicht richtig in die Zweikämpfe gefunden haben, bin ich in der Kabine etwas lauter geworden“, meinte SVB-Trainer Mirco Geschwind: „Unsere zweite Halbzeit war sehr gut, nur unsere Chancen haben wir nicht genutzt.“

Einmal scheiterte Niklas Klotz am glänzend reagierenden FVB-Torwart Tim Redig, ein weiteres Mal scheiterte Gideon Osabouhien vor dem leeren Tor. „Wenn wir auf 1:2 herankommen, spielen wir mindestens unentschieden.“ FVB-Coach Sven Sauer sah das anders: „In der zweiten Hälfte hätten wir den Sack zumachen müssen. Wir waren drückend überlegen, auch wenn Bobstadt gut gekämpft hat.“

Während Biblis II als Neunter (26 Punkte) schon fünf Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz hat, muss Bobstadt (sechs Punkte) 15 Zähler in neun verbleibenden Spieltagen aufholen.

ET Bürstadt II – Gronau 5:4

„Eine Katastrophe“ nannte Eintracht-II-Coach Amir Nur die Leistung seiner Elf gegen den Fünften Gronau (42 Punkte) in der letzten halben Stunde. Hakan Yazici (8.), Marco Ofenloch (24.) und zweimal Kevin Hildebrandt (53./62.) hatten den Sechsten (jetzt 40 Punkte) mit 4:0 in Front gebracht. Nach dem Eigentor von Benjamin Sigmund (65.) ging Bürstadt jedoch zunehmend die Luft aus. Ein Doppelpack von Markus Schmitt (79./83.) und das 5:4 durch Mario Rödel (88.) brachten Gronau wieder heran. Mit seinem dritten Treffer des Tages zum 5:2 hatte Hildebrandt (81.) allerdings vorgesorgt. cpa

© Südhessen Morgen, Montag, 18.03.2019