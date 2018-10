FVB will Serie ausbauen

Biblis.In der Kreisliga A läutet die Partie zwischen dem VfR Fehlheim II und dem FV Biblis bereits heute Abend (19.30 Uhr) den 13. Spieltag ein. Die Bibliser befinden sich derzeit im Aufwind. Zuletzt gewann die Mannschaft von Trainer Roman Link die Derbys gegen den VfB Lampertheim sowie die SG Nordheim/Wattenheim und kletterte dank der sieben Punkten aus den jüngsten drei Partien auf den neunten Tabellenplatz.

Ganz anders erlebten die Fehlheimer die vergangenen drei Begegnungen. Zuletzt kassierte die zweite Mannschaft des VfR eine 0:6-Auswärtsklatsche beim SV Lörzenbach, davor rettete man beim Heimspiel gegen die Lampertheimer Azzurri einen Punkt und verlor gegen den SSV Reichenbach mit 1:4. Dennoch steht der Aufsteiger aus der Kreisliga B, trotz nur eines Punktes aus den letzten drei Partien, auf dem elften Tabellenplatz.

Schwung mitnehmen

Heute Abend sind die Bibliser somit in der Favoritenrolle, auch wenn die Fehlheimer – derzeit nur einen Zähler hinter dem FVB – den einen oder anderen Spieler aus dem Gruppenliga-Team abstellen könnten. Die Truppe von Roman Link will die kleine Erfolgsserie ausbauen und hofft in Fehlheim auf den zweiten Auswärtssieg, der die Gurkenstädter – zumindest bis zum kommenden Sonntag – auf den sechsten Tabellenplatz hieven würde.

Dafür wird wichtig werden, dass es die Link-Elf schafft, an die Leistung der letzten Spiele anzuknüpfen. Sowohl Abwehr als auch die Offensivabteilung werden gegen den VfR-Reserve gefordert. Zuletzt gelang das gut, gegen die SG NoWa gewannen die Bibliser zum ersten Mal in dieser Saison ohne Gegentor. rago

