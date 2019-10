FVH auf Trainersuche

Spielertrainer Oliver Schader trat in Hofheim zurück. © Nix

ried.Nachdem beim A-Ligisten FV Hofheim bereits vor einigen Wochen Co-Trainer Sven Dexler zurückgetreten war, nahm am vergangenen Dienstag auch Spielertrainer Oliver Schader seinen Hut. Wenn die Hofheimer am Sonntag zum SV Lörzenbach fahren, wird daher Herbert Kern auf dem Trainerstuhl sitzen. Auch für die Lampertheimer Azzurri steht am Sonntag eine Auswärtsfahrt an, die Spargelstädter treffen auf Schlusslicht FC 07 Bensheim II. Die SG Nordheim/Wattenheim reist zum SV Lindenfels. Außerdem empfängt der VfB Lampertheim den Tabellenführer TSV Reichenbach.

SV Lörzenbach – FV Hofheim

Bei den Hofheimern läuft es nicht nach Plan. Nachdem der FVH gut in die Runde gestartet war, blieben zuletzt die Siege aus und die Hofheimer stürzten in der Tabelle bis auf den 13. Platz ab. Am Dienstag zog Spielertrainer Oliver Schader die Konsequenzen und trat von seinem Posten zurück. Bis auf Weiteres wird Herbert Kern das Training leiten. „Nach Schaders Rücktritt müssen wir frischen Wind in die Mannschaft bekommen. Einen neuen Trainer werden wir aber wohl erst in der Winterpause verpflichten. Derzeit führen wir bereits Gespräche mit einigen Kandidaten, da möchte ich aber nicht vorgreifen“, sagt Alexander Krämer, sportlicher Leiter beim FVH. Wenn die Hofheimer am Sonntag beim SV Lörzenbach antreten, hofft Krämer auf Zählbares, weiß aber, dass es beim Tabellenfünften nicht einfach wird: „Vor allem im personellen Bereich haben wir Probleme. Momentan fehlen uns acht Stammspieler. Unser Ziel ist, möglichst schnell wieder aus dem Tabellenkeller herauszukommen.“

FC 07 Bensh. II – Azzurri Lamperth.

Für die Azzurri läuft es richtig gut. Mit 17 Punkten aus zehn Spielen stehen die Spargelstädter auf dem neunten Tabellenplatz und gehen am Sonntag als Favorit ins Spiel beim Schlusslicht. Trainer Martin Göring warnt aber davor, die Bensheimer zu unterschätzen: „Natürlich wollen wir dieses Spiel gewinnen und weiter nach oben klettern. Wir dürfen uns aber nicht vom letzten Tabellenplatz der Bensheimer blenden lassen. Das wird kein Spaziergang für uns.“ Personell muss Göring seine Truppe wohl etwas umbauen, da mit Kevin Haberkorn, Hüseyin Ulutas und Yusuf Bulucu drei Spieler fehlen.

SV Lindenfels – SG NoWa

Nachdem die Spielgemeinschaft durch den Heimsieg gegen Bensheim II durchatmen konnte und auf den zwölften Platz kletterte, hofft Trainer Jens Stark, dass seine Mannschaft beim Spiel in Lindenfels nachlegt. „Die Stimmung im Team ist gut. Gegen den SVL wollen wir mindestens einen Punkt mitnehmen. Am Ende wird wohl die Tagesform entscheiden.“ Für Stark ist wichtig, dass seine Elf von der ersten Minute an konzentriert zu Werke geht: „Wir müssen versuchen, möglichst wenige Fehler zu machen und die richtige Mischung aus kontrollierter Offensive und konsequenter Abwehr finden. Besonders auf Spieler wie Christian Ihrig müssen wir aufpassen. Gelingt uns das, könnten wir etwas mitnehmen und vielleicht sogar eine Siegesserie starten.“

VfB Lamperth. – TSV Reichenbach

Der VfB hat am Sonntag ein richtig dickes Brett zu bohren. Mit dem TSV Reichenbach gastiert der Tabellenführer in der Spargelstadt, für die Lampertheimer dürfte es deshalb vor allem um Schadensbegrenzung gehen. rago

© Südhessen Morgen, Freitag, 18.10.2019