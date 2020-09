FVH auf Trainersuche

Hofheim.Seit Sonntag ist Markus Lösch nicht mehr Trainer des Fußball-B-Ligisten FV Hofheim. Nach der 0:3-Heimniederlage seiner Mannschaft gegen Gras-Ellenbach trat er mit sofortiger Wirkung zurück. Sehr zum Bedauern des Hofheimer Vorstands. „Markus hat sich die Entscheidung nicht einfach gemacht und bestimmt nicht kurzentschlossen gehandelt. Nachdem sich dies bereits im Vorfeld angebahnt hat, haben wir immer wieder probiert, ihn umzustimmen“, berichtet Hofheims Sportlicher Leiter Alexander Krämer.

Als der FVH vor der laufenden Saison etwas „Neues aufbauen“ wollte, schien Lösch nicht zuletzt dank seiner Erfahrung der richtige Mann. Gerade in enger Zusammenarbeit mit seinem Co-Trainer Sascha Seitz, der in der vergangenen Saison die Hofheimer Reserve betreut hat.

„In der neuen Mannschaft hat vieles gepasst. Der Zusammenhalt hat gestimmt und der Vereinsgedanke wurde wieder hochgehalten. Da waren wir auch dank Markus auf einem guten Weg“, sagt Krämer, dem es nie in den Sinn gekommen wäre, Lösch zu entlassen. Jedoch konnte auch er mit dem bisher sportlich Erreichten nicht zufrieden sein: „Sechs Punkte aus fünf Spielen hätte ich ja noch akzeptiert. Aber null Punkte ist schon ein harter Schlag. Somit muss ich Markus‘ Entscheidung letztlich auch akzeptieren.“

So wird es nun Sascha Seitz‘ Aufgabe sein, die Elf auf das Auswärtsspiel am Sonntag bei der SG Odin Wald-Michelbach II vorzubereiten. Inzwischen halten die FVH-Verantwortlichen Ausschau nach einem Nachfolger für Lösch. „Wir stehen mit zwei, drei Kandidaten in Kontakt“, so Krämer. hias

