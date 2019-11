FVH geht mit schwerem Rucksack ins Derby

ried.Zum Rückrundenauftakt der Kreisliga A empfängt der FV Hofheim am Sonntag den FV Biblis zum Derby. Beim Tabellenvorletzten VfB Lampertheim gastiert der ISC Fürth und bei der SG Nordheim/Wattenheim der FC Ober-Abtsteinach. Bereits am Samstag reisen die Lampertheimer Azzurri zum TSV Aschbach.

FV Hofheim – FV Biblis

Mit der Hinrundenbilanz kann man beim FV Hofheim kaum zufrieden sein. Nach dem Abstieg aus der Kreisoberliga begann die Hofheimer A-Liga-Saison zwar durchaus erfolgreich, doch dann geriet der FVH in eine Abwärtsspirale. Oliver Schader trat von seinem Posten als Spielertrainer zurück, Tobias Haser übernahm. Hasers Aufgabe ist mit dem Ziel Klassenhalt klar umrissen. Aktuell belegen die Hofheimer mit vier Siegen, zwei Unentschieden und neun Niederlagen den 14. Platz und müssten damit am Saisonende in die Abstiegsrelegation. Besonders bitter ist der Drei-Punkte-Abzug durch das Nichterfüllen des Schiedsrichtersolls.

Am Sonntag (15 Uhr) empfangen die Hofheimer mit dem FV Biblis eine Mannschaft, deren erste Saisonhälfte genau umgekehrt verlief. So starteten die Bibliser mit einer Niederlage in die Runde, kämpften sich aber trotz langer Verletztenliste nach oben und schlossen die Hinrunde schließlich mit 27 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz ab. FVB-Coach Thomas Roth hofft, dass seine Mannschaft am Sonntag erfolgreicher in die Rückrunde startet als noch zu Saisonbeginn, als die Bibliser gegen die Hofheimer eine 0:2-Heimniederlage kassierten: „Wir werden alles versuchen, es besser als noch im Vorspiel zu machen. Auf dem Papier sind wir zwar Favorit, dürfen die Hofheimer aber nicht auf die leichte Schulter nehmen. Unser Ziel ist, dort etwas mitzunehmen und mindestens einen Punkt zu entführen.“

Tobias Haser setzt dagegen darauf, dass seine Mannschaft die Bibliser erneut besiegt und der FVH den 14. Platz schnell wieder nach oben verlässt. Zuletzt verpassten die Hofheimer beim SV Winterkasten knapp einen Auswärtssieg. Haser: „Nach so einem blöden Gegentreffer in der Schlussminute war die Mannschaft natürlich geknickt. Allerdings sind wir auf dem Weg der Besserung. In Winterkasten waren wir über den gesamten Spielverlauf gesehen ja das bessere Team.“

Um den offensiv starken Biblisern standzuhalten, müssen die Hofheimer vor allem in der Abwehr aufpassen. Das gelang in der Hinrunde selten, insgesamt kassierte der FVH in den ersten 15 Spielen ganze 44 Gegentreffer. „Wir müssen kompakt stehen und dürfen dem FVB keine Räume bieten. Eine erfolgreiche Abwehr beginnt für mich bereits im Sturm“, sagt Haser.

SG NoWa – FC Ober-Abtsteinach

Auch für die Spielgemeinschaft verlief die erste Saisonhälfte nur bedingt zufriedenstellend. Durch die Punktabzüge für die Nichterfüllung des Schiedsrichterkontingents konnte die SG NoWa zwar den Abstiegsrelegationsplatz verlassen, hat aber viel Luft nach oben. Gegen den FCO, der zuletzt drei Mal in Folge verlor, aber die Hinrunde dennoch auf dem achten Platz abschließen konnte, hofft Trainer Jens Stark am Sonntag (15 Uhr) auf einen Heimsieg: „Wir müssen unsere Heimspiele möglichst gewinnen. Nur so können wir nach unten ein Polster schaffen.

Im Hinspiel unterlagen die Nordheim/Wattenheimer mit 1:3 und haderten damals vor allem mit der eigenen Chancenverwertung. Stark: „Wir haben in Ober-Abtsteinach aus sehr vielen Möglichkeiten nur einmal getroffen, der FCO hat dagegen aus wenigen Chancen drei Treffer gemacht. Das muss diesmal besser laufen.“

TSV Aschbach – Azzurri

„Für mich ist Aschbach die Überraschungsmannschaft der A-Liga. Ihr guter, engagierter Spielertrainer Sandro Riebel leistet dort eine hervorragende Arbeit“, sagt Azzurri-Coach Martin Göring. Trotzdem hofft Göring, dass seine Elf am Samstag (16 Uhr) in Aschbach mindestens einen Punkt mitnimmt: „Der TSV spielt ja mit einer Fünferkette, die müssen wir knacken. Außerdem stehen sie sehr kompakt und sind bei Standards brandgefährlich.“

VfB Lampertheim – ISC Fürth

Mit nur zwei mageren Punkten steht der VfB nach den ersten 15 Spielen auf dem vorletzten Tabellenplatz und benötigt im Kampf gegen den Abstieg jeden Zähler. Am Sonntag (15 Uhr) empfangen die Lampertheimer den ISC Fürth. rago

