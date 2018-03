FVH-Kapitän gibt Richtung vor

Anzeige

Hofheim.In der Spielstatistik auf fussball.de ist zwar zu lesen, das Marcel Mackemull am vergangenen Sonntag im Kreisoberliga-Heimspiel gegen die SG Einhausen in der 90. Minute den Siegtreffer zum 5:4 erzielt hat, doch es war das 5:3, das der 21-Jährige aus Bobstadt kurz vor Schluss markierte. „Danach hat Tobias Georgi noch einen Strafstoß zum 5:4 für Einhausen verwandelt, aber dann kam ja schon der Schlusspfiff“, erinnert sich Mackemull selbst an die Schlussphase. Nachdem der FVH-Kapitän bereits das 4:2 (64.) markiert hatte, war sein zweiter Treffer damit dennoch das Siegtor für die Blau-Weißen aus dem Ried.

„Marcel ist mit seinen 21 Jahren ja noch ein junger Spieler, aber er versteht es, die Mannschaft zu führen. Er ist technisch stark und unglaublich schnell und er macht wichtige Tore für uns“, lobt Spielertrainer Oliver Schader seinen Spielführer. „Am Sonntag hat Tobias Georgi gegen uns drei Tore für die SG Einhausen gemacht, mit dem ich früher selbst in der A-Jugend des FC 07 Bensheim zusammengespielt habe. Da musste ich ja schon auch sehen, dass ich ebenfalls Tore schieße“, kommentiert Mackemull seine beiden Treffer mit einem Schmunzeln im Gesicht.

Marcel Mackemull Geboren wurde Marcel Mackemull am 22. Mai 1996 in Mannheim, zu Hause ist er in Bobstadt. Nach dem Abitur folgte eine Lehre als Bankkaufmann, derzeit studiert der 21-Jährige in Frankfurt Sport und Englisch auf Lehramt Gymnasium. Mit dem Fußball begann er bei den Bambini des SV Bobstadt. In der D-Jugend ging es zum VfR Mannheim und von dort schließlich in die B-Jugend des SV Waldhof Mannheim. Nach einem Jahr Pause wegen einer Verletzung folgte als letzte Jugendstation die A-Jugend des FC 07 Bensheim. Zur Saison 2015/16 wechselte Mackemull aus Bensheim zum FV Hofheim. and

Tor-Duell mit dem Ex-Kollegen

Während Georgi mit 25 Treffern die Torjägerliste der Kreisoberliga Bergstraße anführt, muss sich Mackemull als Mittelfeldspieler in dieser Rubrik im Bergsträßer Fußball-Oberhaus nicht verstecken: mit nunmehr 15 Saisontoren steht er gemeinsam mit André Bandieramonte vom Spitzenreiter Eintracht Bürstadt in der Torjägerliste auf Rang drei. „Ich hatte mir in dieser Saison vorgenommen, 15 Tore zu schießen. Das habe ich ja jetzt schon erreicht. Dass es so gut läuft, hätte ich vor der Runde nicht erwartet und das gilt ja nicht nur für mich, sondern für die gesamte Mannschaft“, hatte der 21-Jährige nach dem großen Umbruch beim FV Hofheim durchaus schwierigere Zeiten erwartet.