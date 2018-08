Ganz entspannt in Richtung Neuland

Anzeige

Ohne Gegentor Stadtmeister

Nach dem Triumph bei der Hallen-Stadtmeisterschaft Ende Dezember schnappten sich die Grün-Weißen am vergangenen Wochenende auch die Bürstädter Sommer-Trophäe – und blieben dabei ohne Gegentreffer. Vor allem jedoch kann sich die Eintracht nach dem überraschenden und nie gefährdeten Gewinn der Kreisoberliga-Meisterschaft mit breiter Brust präsentieren.

Die Früchte jahrelanger Arbeit – in diesem Jahr scheint die Eintracht sie endlich zu ernten. Wie groß das Vertrauen in den Kader von Trainer Benjamin Sigmund ist, zeigt sich auch anhand der Transferpolitik des Vereins: Bis auf Vassilios Theodorou, der vom FSV Riedrode zu seinem Stammverein zurückkehrte, verstärkte sich der Gruppenliga-Aufsteiger ausschließlich mit Akteuren, die zuletzt in der A-, B- oder gar C-Klasse am Ball waren. Dazu kommen mit Niclas Herzberger und Paul Herbel zwei vielversprechende Eigengewächse aus dem Bürstädter Jugendförderverein, die in der anstrengenden Vorbereitung – phasenweise standen bis zu sechs Einheiten pro Woche an – sehr gute Ansätze zeigten. Ob mit dieser unaufgeregten Art auch dem FC 07 Bensheim beizukommen ist, wird sich dann am Sonntag zeigen. cpa

© Südhessen Morgen, Samstag, 04.08.2018