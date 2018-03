Anzeige

Für die Damen des TTC Lampertheim geht es nach der Osterpause am 8. April (11 Uhr) beim Vorletzten SG Rodheim weiter.

In der Hessenliga Süd-West war das Damenteam des TV Bürstadt am Wochenende spielfrei – das hatte einen guten Grund. Der Aufsteiger durfte mit den Liga-Konkurrenten SV Darmstadt 98, SV Ober-Kainsbach und Blau-Weiß Lahr an der Vierer-Endrunde des Hessenliga-Pokals in Bad Arolsen teilnehmen. Im Halbfinale trafen die Bürstädterinnen auf den späteren Turniersieger aus Darmstadt – und unterlagen hauchdünn mit 3:4. Im Finale setzte sich Darmstadt mit 4:2 gegen Lahr durch.

„Es ist etwas schade, dass wir im Halbfinale gleich gegen den Top-Favoriten ran mussten. Die Mädels haben aber gut gespielt und waren dicht dran“, meinte Bürstadts Abteilungsleiter Frank Rosenberger.

Lea Höfle spielt stark

Ein Sonderlob gab es für Bürstadts Spitzenspielerin Lea Höfle. „Sie hat den Vogel abgeschossen und beide Einzel gegen Darmstadt gewonnen, darunter auch das Spiel gegen Darmstadts Nummer eins Suzan Okur. Das lässt für das direkte Duell in der Liga hoffen“, meinte Rosenberger.

Im Punktmatch zwischen den Bürstädterinnen (2./22:10 Punkte) und dem Dritten Darmstadt (20:10) am 14. April (12 Uhr) entscheidet sich wohl, wer am Ende auf Relegationsplatz zwei landet – und damit um den Aufstieg in die Oberliga Hessen spielen darf. cpa

