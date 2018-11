Gegen Hofheim soll der siebte Sieg her

Lampertheim.Nicht nur weil die jüngsten sechs Spiele in der Kreisoberliga gewonnen wurden, herrscht beim TV Lampertheim beste Stimmung. „Man muss ja nicht nur festhalten, dass wir diese Spiele gewonnen haben, sondern dass wir sie auch verdient gewonnen haben“, strebt ein zufriedener TVL-Trainer Rudi Kecskemeti am Sonntag (15 Uhr, Sportzentrum Ost) im Lampertheimer Kreisoberligaderby gegen den FV Hofheim den siebten Dreier in Folge an.

„Der TV Lampertheim hat in dieser Saison als einzige Mannschaft noch kein Heimspiel verloren und ihre Serie spricht für sich. Trotzdem müssen wir sehen, dass wir aus unseren beiden verbleibenden Spielen vor der Winterpause noch etwas holen“, fordert FVH-Coach Oliver Schader, dessen Team nach der 1:3-Heimniederlage gegen den VfR Bürstadt auf einen Abstiegsplatz gerutscht ist. „Unsere Leistung gegen den VfR war sicher nicht schlecht, aber nur Lob für eine gute Leistung zu bekommen bringt uns in der Tabelle nichts“, sagt Schader.

Chancenverwertung ausbaufähig

Er sehnt sich aber nicht nur nach Zählbarem, sondern auch nach der Winterpause. „Wenn unsere ganzen Verletzten danach wieder an Bord wären, wäre ich schon zufrieden“, weiß der Trainer der Blau-Weißen, dass dann das Ziel Klassenerhalt beim derzeitigen Vorletzten mit neuem Schwung in Angriff genommen werden könnte.

Absolut schwungvoll sind indessen die Hausherren vom TVL als Tabellendritter unterwegs, die am vergangenen Sonntag im Kreisoberliga-Topspiel bei der Tvgg Lorsch mit 1:0 gewannen und den Klosterstädtern die erste Heimniederlage seit August zufügten. „Wir haben in Lorsch gut strukturiert gespielt und sehr gut gegen den Ball gearbeitet. Die erste Halbzeit haben wir komplett bestimmt und müssen zur Pause eigentlich schon mit 2:0 oder 3:0 vorne liegen“, war das Einzige, was Kecskemeti zu bemängeln hatte, die Chancenverwertung. „Das ist in der laufenden Runde das Dauerthema bei uns. In Lorsch laufen wir dreimal frei aufs Tor zu, aber das Ding ist nicht drin. Gerade beim Stand von 1:0 kann es da noch mal knapp werden“, nahm der Coach aber auch den knappen Sieg gerne mit.

Dass die Hofheimer mitten im Abstiegskampf stecken, ist dem gebürtigen Wiener bewusst. „Trotzdem darf man das Spiel nicht am Tabellenstand messen, schließlich ist es ein Derby. Wir haben Respekt vor Hofheim, so wie wir vor jedem Gegner Respekt haben. Schließlich wollen wir ja auch, dass uns entsprechender Respekt entgegengebracht wird. Angst haben wir allerdings vor keinem Gegner. Wir sind zuhause noch unbesiegt und wollen am Sonntag natürlich gewinnen“, hofft der Trainer der Rot-Weißen dabei auch darauf, dass einige Grippekranke rechtzeitig fit werden. „Bis auf Matthias Legleiter, der wegen seines Kreuzbandrisses weiterhin ausfällt, haben wir ansonsten keine größeren Verletzungen zu beklagen“, stehen Kecskemeti wohl alle Akteure zur Verfügung.

„Ich bin froh, dass bei uns zuletzt im Heimspiel gegen den VfR Bürstadt mal kein Verletzter dazu gekommen ist“, ist Gästecoach Schader dagegen froh, dass das Verletzungspech hier mal einen Bogen um die schon arg gebeutelten Hofheimer gemacht hat. „Trotz allem ist die Stimmung in der Mannschaft weiterhin gut. Aber sie wäre natürlich noch besser, wenn uns mal wieder ein Erfolgserlebnis gelingen würde“, wäre für den FVH-Spielertrainer ein Punktgewinn schon unter dieser Rubrik zu verbuchen.

