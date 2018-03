Anzeige

ried.In der Fußball-Kreisoberliga kann sich die Ausbeute für vier Vereine aus dem Ried sehen lassen. Der VfR Bürstadt siegte auch beim VfL Birkenau mit 4:2. Ebenfalls in Birkenau, und zwar im Gemeindeteil Löhrbach, holte die SG Riedrode bei der Anatolia ein 2:2. Während die Heimausbeute des FSV Riedrode, der gegen Eintracht Wald-Michelbach II über ein 1:1 nicht hinaus kam, etwas dürftig ist, schoss sich der FV Hofheim mit dem 3:1-Heimsieg über die Tvgg Lorsch den Frust von der Seele.

FSV Riedrode – ET W.-Michelb. II 1:1

Alen Brajkovic, der in der Winterpause von der SG Mannheim gekommen war, spielte zum ersten Mal von Anfang an – und war bester Spieler seines FSV. Dieser besaß in der ersten Halbzeit fünf hochkarätige Möglichkeiten, schaffte es jedoch nicht, den Ball im Tor der Odenwälder unterzubekommen. Besser machten es dagegen die Gäste in der 62. Minute durch Enes Kanat – 0:1. Die Niederlage des FSV bahnte sich an, doch in der fünften Minute der Nachspielzeit gelang Bastian Zillig das 1:1. „Mit diesem Ausgleich fiel mir zwar ein Stein vom Herzen, doch richtig erleichtert bin ich nicht“, lautete das Fazit von FSV-Trainer Duro Bozanovic.

VfL Birkenau – VfR Bürstadt 2:4

Nach 28 Minuten war die Begegnung fast schon gespielt. Da fielen fünf der sechs Treffer. Thomas Schmitt, Leiter Öffentlichkeitsarbeit beim VfL Birkenau, sah einen verdienten Sieg der Bürstädter.„Wir waren zwar besser als zuletzt, aber nicht gut genug, um einem durchschnittlichen VfR das Wasser reichen zu können“, brachte es der Funktionär auf den Punkt. Aus etwas abseitsverdächtiger Position fiel bereits in der ersten Minute das 0:1 durch Nils Döhren, doch drei Minuten später bedeutete Nicolas Morrs Drehschuss das 1:1. Und schon in der achten Minute hieß es 1:2, denn Yusuf Ekin traf mit einem direkten Freistoß zum 1:2. Erneut gelang den Birkenauern der Ausgleich. Dieses Mal war es Dominik Hannewald, der von einer Müller-Vorarbeit profitierte und in der 15. Minute zum 2:2 traf. Wie wichtig Dennis Böck noch für Bürstadt werden kann, deutete er in der 28. Minute an, als sein Drehschuss zum 2:3 ins Tor ging. Bis zur Schlussphase hatte sich VfR-Torjäger Chris Schamber noch nicht in der Trefferliste verewigt. Dies holte er in der 86. Minute nach, als er zum 2:4 traf.