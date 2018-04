Anzeige

Bürstadt.Im Jahr 2018 wartet der FSV Riedrode in der Fußball-Kreisoberliga noch auf den ersten Erfolg. Dass die Blau-Weißen das Siegen noch nicht verlernt haben, stellten sie allerdings am Mittwochabend auf eigenem Platz im Halbfinale des Kreispokals unter Beweis. So wurde der FSV seinem aktuellen Ruf als Pokalschreck erneut gerecht, als er den zwei Klassen höher angesiedelten Verbandsligisten FC 07 Bensheim durch ein Tor von Yill Krasniqi (29.) und ein Eigentor von Daniel Piller (85.) mit 2:1 (1:1) bezwang und zum dritten Mal in den letzten fünf Jahren ins Kreispokalfinale einzog.

Diesen Schwung will der FSV nun auch ins nächste Ligaspiel mitnehmen, denn am Sonntag (15.15 Uhr) steigt im Bürstädter Robert-Kölsch-Stadion das Lokalderby beim VfR Bürstadt. „Das wird gerade auf dem für uns ungewohnten und großen Rasenplatz kein leichtes Spiel, zudem hat sich der VfR im Winter noch einmal gut verstärkt. Dennoch wollen wir dort eine ähnlich gute Leistung zeigen wie am Mittwoch im Pokal“, erklärt FSV-Trainer Duro Bozanovic, der seine Mannschaft nach dem Montagstraining noch einmal wachrüttelte, nachdem diese zuletzt doch etwas aus dem Tritt gekommen war.

Tipps zum Spiel Marco Müller (Sportlicher Leiter VfR Bürstadt): „Ich erwarte ein schönes Derby auf Augenhöhe. Natürlich wollen wir gerade gegen unsere Bürstädter Konkurrenten gewinnen. Ich tippe auf ein 1:0.“ Duro Bozanovic (Trainer FSV Riedrode): „Der VfR hat eine gute Mannschaft mit einem starken Zusammenhalt, das wird am Sonntag sicher nicht einfach für uns. Trotzdem glaube ich an einen 1:0-Sieg.“ and

VfR mit Formschwankungen

Zwar konnten die Hausherren vom VfR Bürstadt im Jahr 2018 im Bergsträßer Fußball-Oberhaus schon drei Siege für sich verbuchen, aber die Leistung der Schwarz-Weißen war zuletzt von Schwankungen geprägt. In diese drei Erfolge ist auch der 2:0-Heimerfolg über Anatolia Birkenau vom vergangenen Sonntag mit eingerechnet, den die Rasensportler allerdings teuer bezahlen mussten. „Kadir Kilic hat sich eine Verletzung an der Kniescheibe zugezogen, die Jungs konnten ihn zwar noch vom Platz führen, aber zum Abtransport war dann ein Krankenwagen nötig. Ob Kadir in dieser Saison noch einmal spielen wird, ist sehr fraglich“, bedauert der Sportliche Leiter des VfR Bürstadt Marco Müller.