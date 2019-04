Gelungener Saisonauftakt

Hünfelden.Die Kampfgemeinschaft Bürstadt-Rimbach ist mit zwei 5:2-Siegen gegen den PSV Kassel und den JC Hünfelden erfolgreich in die neue Oberliga-Saison gestartet. Das Team von Trainerin Nadine Müller ging engagiert auf die Matte und zeigte eine tolle Teamleistung.

Im ersten Kampf gegen den PSV Kassel kamen Mohamed Asuev (-60 kg), Ian Störmer (-66 kg), Nick Mattern (-90 kg), Jan Tetiwa (-81 kg) und Lars Kilian (-100 kg) zu Siegen, Atilla Nazlikol (+100 kg) und Thorben Sedlmaier (-73 kg) hatten knapp das Nachsehen. Am Ende stand ein leistungsgerechtes 5:2. Dem zweiten Mannschaftskampf gegen Hünfelden fieberte die KG entgegen, denn aus dem vergangenen Jahr war noch eine Rechnung offen – damals verlor Bürstadt-Rimbach knapp mit 3:4. Das sollte sich so nicht wiederholen: In der Gewichtsklasse +100 kg holte Atilla Nazlikol einen Auftakterfolg. Bis 60 kg legte Mohamed Asuev nach. Ian Störmer legte in der Gewichtsklasse bis 66 kg los wie die Feuerwehr und konnte in einer rekordverdächtigen Zeit von zwölf Sekunden den Kampf mit Tsuri-Komi-Koshi zum 3:0 beenden. Bis 90 kg erhöhte Lars Kilian dann auf 4:0 – und sichert den Gesamterfolg vorzeitig. Die anschließenden knappen Niederlagen von Thorben Sedlmaier bis 73 kg und Tim Kaldschmidt bis 81 kg konnten die Stimmung nicht mehr trüben. Nick Mattern setzte in der Gewichtsklasse bis 100 kg den Schlusspunkt.

Der nächste Kampf findet am 25. Mai (16 Uhr) in der Sporthalle der Bürstädter Erich-Kästner-Schule statt. Die Gegner Kim Chi Wiesbaden und der JC Geisenheim sind ebenfalls jeweils mit zwei Siegen in die Saison gestartet. red

