Gelungener Test der SG

Lampertheim.Der Start der Bundesliga-Saison der Kegler rückt immer näher. Am 8. September erwartet Aufsteiger SG Lampertheim den KSV Kuhardt auf den Bahnen der Biedensandhalle. Um optimal vorbereitet zu sein, spulen die Lampertheimer ein strammes Programm ab. Zuletzt wurde in Ludwigshafen getestet. Beim Regionalligisten Post SV zeigten sich die Südhessen in guter Form, so dass der Sieg mit 5688:5491 Holz nie in Gefahr geriet.

Bernd Günderoth war mit 986 Holz Tagesbester, Steffen Back und Ralf Schmitt waren ihm mit jeweils 980 Holz dicht auf den Fersen. Kevin Günderoth steuerte passable 914 Holz bei. Auf der Mittelbahn brachte es Holger Thiemig auf 935 Holz, da ihm einige Holz in die Vollen fehlten.

Generalprobe in Gerolsheim

Der Vorsprung wuchs auf 152 Zähler und stellte für das Schlussduo Ralf Schmitt/Thomas Geyer ein solides Polster dar. Geyer, in der vergangenen Saison vorwiegend in der zweiten Mannschaft im Einsatz, gehört in dieser Saison zum Kader der ersten Mannschaft. Geyer kam auf 893 Holz. Schmitt spielte auf hohem und gleichbleibendem Niveau. Mit seinen 980 Holz zeigte er, dass mit ihm auch in dieser Saison zu rechnen ist. „Sucht man gezielt nach Schwächen, so war es an diesem Tag das Spiel in die Vollen“, erklärte Pressewart Frank Griesheimer.

Die kommenden Wochenenden sollen dazu genutzt werden, die Form des Kaders zu prüfen. Zunächst spielen die Lampertheimer bei der SG Sachsenhausen. Hier werden neben Patrik Strech und Steffen Back auch die im erweiterten Kader befindlichen Marco Zimmermann und Kevin Münch getestet. Eine Woche später steht die Generalprobe bei Bundesligaabsteiger Gerolsheim an. Dieser letzte Test soll der sportlichen Leitung die letzten Erkenntnisse bringen, mit welcher Startsechs man gegen Kuhardt auf den heimischen Bahnen die Bundesligasaison eröffnet. zg

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 22.08.2018