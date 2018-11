Generalprobe für Gipfeltreffen

Ried.Die dritte Tischtennis-Herrenmannschaft des TTC Lampertheim beißt sich weiter im oberen Tabellendrittel der Bezirksliga-Gruppe 1 fest. Nach dem 9:4-Heimsieg über den SV Ober-Hainbrunn teilen sich die Spargelstädter den dritten Platz mit dem VfR Fehlheim III. Am Freitagabend (20 Uhr) kommt es im Bensheimer Stadtteil zum direkten Aufeinandertreffen zwischen den beiden Aufsteigern.

Am Samstag (18 Uhr) empfängt Lampertheims „Dritte“ dann die SG Hüttenfeld, die nach einem 7:9 beim TSV Ellenbach und einem 8:8 gegen den KSV Reichelsheim unverändert im Abstiegskampf steckt. Die zuletzt spielfreie „Erste“ des TV Bürstadt greift am Sonntag (13 Uhr) beim Letzten SVG Nieder-Liebersbach an.

In der Bezirksklasse-Gruppe 1 schlug Bürstadt III die TSV Auerbach im Kellerduell mit 9:5, verlor aber das Heimspiel gegen den Zweiten SV Kirschhausen mit 3:9. Aufsteiger Lampertheim IV spielte zu Hause 8:8 gegen den TSV Reichenbach. In Gruppe 3 festigte Bürstadt II den zweiten Platz mit einem 9:3-Heimerfolg über Griesheim II.

Bezirksliga-Gruppe 1, TV Bürstadt: Dass Nieder-Liebersbach (0:12 Punkte) noch ohne Punkt dasteht, interessiert Bürstadts Kapitän Frank Rosenberger nur am Rande. „In Nieder-Liebersbach haben wir uns schon oft schwergetan. Wenn sie komplett antreten, ist das eine starke Mannschaft, die uns auch ärgern kann“, betont der TVB-Routinier. Bei der Generalprobe vor dem Gipfeltreffen gegen Primus Topspin Lorsch II (14:0) am 25. November muss der Zweite (13:1 Punkte) ohne Adrian Kreuzer auskommen. Für ihn rückt Jan Epple in den Kader.

Bezirksliga-Gruppe 1, SG Hüttenfeld: Beim 7:9 gegen den Fünften Ellenbach kam Hüttenfeld nach einem anfänglichen 2:5-Rückstand stark zurück. Das lag vor allem an den Ersatzspielern Heiko Möller und Robin Gumbel, die im hinteren Paarkreuz eine 4:0-Bilanz erspielten und so das Entscheidungsdoppel erzwangen. Gwen Steier/Volker Berg unterlagen jedoch Arthur Arnold/Jörg Lampert in vier Sätzen. Beim 8:8 gegen Reichelsheim startete die SGH mit einer 3:0-Führung – doch im Schlussdoppel hatten Steier/Berg erneut das Nachsehen. Vor dem Derby bei Aufsteiger Lampertheim III liegt Hüttenfeld (4:10 Punkte) nur hauchdünn auf dem rettenden siebten Platz. Mitlechtern (4:12), Reichelsheim (3:11) und Ober-Hainbrunn (2:10) sind dicht dran.

Bezirksliga-Gruppe 1, TTC Lampertheim III: „Der 9:4-Erfolg gegen Ober-Hainbrunn war nicht überragend, aber es waren viele tolle Ballwechsel dabei“, sagte Lampertheims Vorsitzender Uwe van gen Hassend. Platz drei betrachtet er als schöne Momentaufnahme: „Wir schlagen uns wacker.“ Fehlheim III stieg in der Vorsaison als Bezirksklasse-Meister auf, Lampertheims „Dritter“ blieb nur Platz zwei. „Mal sehen, mit welcher Aufstellung Fehlheim an die Tische gehen wird“, sagt van gen Hassend. Auf das Lokalduell gegen Hüttenfeld freut sich van gen Hassend – auch wenn er weiß, „dass die Hüttenfelder zuletzt leider einige Personalprobleme hatten“.

Bezirksklasse-Gruppe 1, TV Bürstadt III: Mit dem 9:5-Sieg gegen Auerbach zog Bürstadt III am direkten Konkurrenten im Abstiegskampf vorbei und belegt jetzt den rettenden achten Platz. Daran änderte auch das 3:9 beim Zweiten Kirschhausen nichts. „Dort haben die Trauben sehr hoch gehangen“, meinte TVB-Abteilungsleiter Rosenberger. Mit einem Sieg beim Letzten TTC Hornbach (3:7 Punkte) will sich Bürstadts zweite Reserve am Freitag (20 Uhr) „weiter Luft verschaffen“.

Bezirksklasse-Gruppe 1, TTC Lampertheim IV: „Beim 8:8 in Reichenbach haben wir uns taktisch in einigen Spielen nicht gut angestellt“, monierte van gen Hassend. Gestern Abend trat der Vorletzte (4:12 Punkte) bei Schlusslicht Hornbach an – das Ergebnis stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

Bezirksklasse-Gruppe 3, TV Bürstadt II: Mit dem souveränen 9:3 gegen Griesheim II machte Bürstadts „Zweite“ den nächsten Schritt. „Der zweite Platz ist eine schöne Zwischenstation. An Spitzenreiter Modau wird in dieser Runde wohl kein Weg mehr vorbeiführen“, glaubt Rosenberger. Dem TVB II steht jetzt ein spielfreies Wochenende bevor.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 14.11.2018