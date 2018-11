Germanen nach Nieder-Roden

Großsachsen.Der TVG Großsachsen reist heute (19.30 Uhr) ins hessische Nieder-Roden. Die dortige HSG ist immens heimstark. Auch die Aufstiegsaspiranten vom ThSv Eisenach und der SG Nußloch mussten jeweils mit Niederlagen im Gepäck wieder abreisen. 12:0 Punkte stehen für die „Baggerseepiraten“ in der heimischen Sporthalle zu Buche. Was dort hervorragend funktioniert, will auswärts gar nicht gelingen. Dort hat die HSG eine Bilanz von 1:11 Punkten. Aus diesem Grund reicht es mit 13:11 Zählern nur für Rang sieben.

Die „Saasemer“ würden der weißen Heimweste der Nieder-Rodener nur zu gerne die ersten Flecken zufügen. „Wir werden es ihnen nicht leicht machen und alles versuchen. Ich weiß, dass mein Team auch in Nieder-Roden etwas holen kann“, gibt sich TVG-Trainer Stefan Pohl selbstbewusst. hm

