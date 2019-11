Gescheiterte Revolution

Bürstadt.Für die Bürstädter Hallen-Stadtmeisterschaft 2019 hatte sich Wilfried Kungl, der Spielausschusschef des diesjährigen Ausrichters FSG Riedrode, einige Gedanken gemacht. Die Kritik am 2018er Modus mit einem Hin- und Rückspiel zwischen den drei ersten Mannschaften von FSG, Eintracht und VfR Bürstadt war dem 66-Jährigen nicht entgangen. „Der SV Bobstadt hatte das aus der Not heraus gemacht und gut umgesetzt. Aber der Modus wäre nicht zukunftsfähig gewesen“, sagt Kungl.

Also tüftelte „Kooky“ ein wenig – und befand: Es müssen Gegner von außerhalb her. Kungls Idee sah ein Turnier mit sechs Mannschaften vor. Der Clou: In einer Gruppe hätten die drei Bürstädter Teams den ersten Finalisten und zugleich den Stadtmeister unter sich ausgemacht. In der anderen Gruppe hätten die drei Gastteams den zweiten Finalisten ermittelt. Damit hätte es weiter einen Stadtmeister gegeben, aber auch einen weiteren Pokal für den Gesamtsieger.

Doch hätte, wäre, wenn: Das Vorhaben scheiterte frühzeitig. „Ich habe fast alle Vereine in der Umgebung angeschrieben. Einige haben gar nicht geantwortet, drei haben abgesagt“, lautet Kungls ernüchterndes Fazit. Der einzige Verein, der Interesse hatte, war die vom Bürstädter Toni Bozanovic trainierte TSV Auerbach. „Toni hat mich als Einziger angerufen und hätte gerne mitgemacht. Allerdings findet zur selben Zeit die Bensheimer Stadtmeisterschaft statt“, erklärt „Kooky“.

Andere hätten schon Ende September mit Verweis auf ihre Verletzten abgesagt. „Das fand ich ein bisschen schwach“, räumt „Kooky“ ein – auch aus eigener Erfahrung. Im Juli hatten FSG, Eintracht und VfR anlässlich der 100-Jahr-Feier des FV Biblis beim Biblis Cup mitgemacht. Für das Bürstädter Trio war es das zweite Turnier binnen weniger Tage. Kurz vorher hatten sie ihre Saisonvorbereitung schon für die Sommerausgabe der Stadtmeisterschaft unterbrochen.

Nur noch an einem Tag

Mehr als über die Absagen und Nichtabsagen (Kungl: „Ich glaube, manche schauen nicht einmal ins DFBnet“) ist „Kooky“ über die verpasste Chance enttäuscht. „Das wäre mal etwas Neues gewesen. Wir hätten gesehen, ob es funktioniert“, meint Riedrodes Spielausschuss. Für das Turnier der Reserven, bei dem D-Ligist SV Bobstadt wie gehabt mit seiner „Ersten“ mitmacht, waren zwei Gastteams vorgesehen. „Das wären in Summe fünf Mannschaften mehr gewesen. Wenn jedes Team nur zehn Zuschauer mitbringt, kann der ausrichtende Verein etwas einnehmen“, erläutert Kungl.

Weil die FSG auf den Hin- und Rückspielmodus über zwei Tage verzichtet, erstreckt sich das Bürstädter Hallenturnier jetzt nur noch über einen Nachmittag. Für Abwechslung dürfte am Samstag, 28. Dezember, zwischen 14 und 18:10 Uhr dennoch gesorgt sein. Spielten die 1b-Teams bisher immer vor den ersten Mannschaften, wird es diesmal drei Durchgänge à drei Spiele geben. Auf zwei Partien der 1b-Teams folgt jeweils ein Spiel der „Ersten“.

Zwischen den Durchgängen ist jeweils ein Einlagespiel der Jugend geplant. „So gibt es genug Pausen“, sagt Kungl. Für das Altherrenturnier am 27. Dezember stieß „Kooky“ auf mehr Kooperationsbereitschaft. In Gruppe A treffen FSG, VfR und die SG Bürstadt/Bobstadt aufeinander. In Gruppe B messen sich die AH-Teams von SG Hüttenfeld, DJK Sandhofen und Germania Eich. Danach geht es mit Halbfinal- und Platzierungsspielen weiter. cpa

