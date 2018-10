Geschenke bleiben in Bürstadt

Ried.In der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße haben die drei Spitzenmannschaften FSG Riedrode, VfR Bürstadt und Tvgg Lorsch am Sonntag allesamt Auswärtssiege errungen und sich in der Tabellenspitze festgesetzt. Der VfR hat sich dabei für die 2:3-Heimniederlage gegen die KSG Mitlechtern rehabilitiert und in Auerbach ebenfalls mit 3:2 gewonnen. „Wir sind wieder in der Erfolgsspur zurück. Auch wenn die zweite Halbzeit in Auerbach ausbaufähig war, war es ein gutes Spiel mit einem verdienten Sieg“, stellt Bürstadts Co-Trainer Chris Schamber wohlwollend fest. Am Sonntag muss sich der VfR erneut auswärts beweisen, bei der Spielvereinigung Fürth.

„Trotz der Niederlagenserie haben die Fürther erneut große Qualität im Kader“, weiß Schamber, dass es sein Team mit einer Mannschaft zu tun bekommt, gegen die es alles geben muss. „Wir dürfen keine weiteren Punkte verschenken“, wäre nicht nur für Schamber ein Sieg wichtig. Immerhin sieht es personell ganz gut bei den Schwarz-Weißen aus, die nur auf den Langzeitverletzten Kadir Kilic verzichten müssen.

Al. Groß-Rohrheim – VfL Birkenau

Erst einen Heimsieg haben die Spieler des FC Alemannia Groß-Rohrheim in dieser Runde erzielt. Das war am 18. August, als sie mit 5:2 gegen den VfR Bürstadt gewonnen haben. Kein Wunder, dass sich die Verantwortlichen endlich den zweiten Heimdreier herbeiwünschen.

Vielleicht klappt es ja am Sonntag gegen die punktgleichen Birkenauer. „Jetzt sind die Motivationskünste unseres Trainer Hamza Elezovic gefragt, damit wir unser treues Heimpublikum endlich wieder versöhnlich stimmen können“, hofft Groß-Rohrheims Vorsitzender Klaus Anthes auf die Wiedererlangung der alten Heimstärke.

Die personellen Voraussetzungen für dieses Vorhaben sind allerdings nicht die besten. Neben verletzten Spielern wie Dominik Nolte, Sven Meyer und Branko Bosic sind inzwischen zwei Spieler gesperrt. Nachdem Patrick Schmitt gegen Riedrode die Rote Karte sah, hat es in Ober-Abtsteinach Emre Kilic erwischt.

FV Hofheim – ET W.-Michelbach

Heimrecht genießt der FV Hofheim gegen die zweite Mannschaft von Eintracht Wald-Michelbach. Nach der 1:6-Niederlage beim VfL Birkenau mussten die Hofheimer diese Woche erst einmal ihre Wunden lecken. Auch gegen die Wald-Michelbacher hält die personelle Misere weiter an. „Ich bin froh, wenn ich elf Spieler zusammenbekomme“, stöhnt Trainer Oliver Schader, der erneut dem einen oder anderen Reservisten eine Chance geben will.

Jeweils die Favoritenstellung in ihren Heimspielen nehmen die FSG Riedrode gegen Anatolia Birkenau und der TV Lampertheim gegen die TSV Auerbach mit Trainer Tunjo Bozanovic ein. hias

© Südhessen Morgen, Freitag, 26.10.2018