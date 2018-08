„Geschenkte Chance nutzen“

Biblis.Das ultimative Indiz dafür, dass die neue Saison besser laufen könnte als das Premierenjahr in der Fußball-C-Liga, bekam Sven Sauer in der 90. Minute der Partie seines FV Biblis II bei der 1b des SSV Reichenbach vor Augen geführt. Am Ende einer Halbzeit, die die Gäste klar dominiert hatten, kamen urplötzlich die Reichenbacher zu einer exzellenten Chance. Doch: Das Gegentor fiel nicht, es blieb beim 0:0. „In der vergangenen Saison“, sagt der Spielertrainer des FVB II, „hätten wir in dieser Situation das 0:1 kassiert“.

Auch wenn drei Spieltage wohl zu früh sind, um ein aussagekräftiges Fazit zum weiteren Rundenverlauf ziehen zu können: Sieben Punkte zum Auftakt lassen darauf hoffen, dass sich Biblis II im zweiten Jahr nach dem Aufstieg besser präsentieren wird als in der Vorsaison. Klammert man die mit 3:0 gewertete Begegnung gegen das zurückgezogene Schlusslicht TSV Elmshausen aus, war die A-Liga-Reserve in ihren neun Restrundenpartien 2018 ohne Punkt geblieben – 25 von 30 Spielen gab der Vorletzte insgesamt verloren.

Jubiläumssaison

Nur aufgrund der geänderten Auf- und Abstiegskonstellation, die auf Mannschaftsrückzüge von der Verbandsliga abwärts zurückzuführen sind, durfte der FVB II letztlich die Klasse halten. „Wir wissen, dass wir absolut unverdient in der C-Liga geblieben sind. Allerdings sind wir ja nicht die einzige Mannschaft, die davon profitiert hat. Für uns ist das eine geschenkte Chance. Es ist schön, im Jahr des 100-jährigen Vereinsbestehens in der C-Klasse zu spielen“, holt Sauer aus – und stellt klar: „Von jedem, der unser Wappen auf der Brust trägt, muss ich erwarten, dass er alles dafür gibt, um nicht noch ein zweites Mal sportlich abzusteigen.“

Beim 5:1-Kantersieg zum Ligastart gegen die TSV Auerbach II, beim 0:0 in Reichenbach und beim 2:1-Heimerfolg gegen Aufstiegsaspirant Hammelbach/Scharbach zeigte Biblis II schon vieles von dem, was Sauer und sein „Co“ Giuseppe Mililli sehen wollen. „Uns hat in der Vergangenheit ausgezeichnet, dass wir nie aufgegeben haben und auch in der 90. Minute in der Lage waren, ein Spiel zu drehen oder einen Punkt zu holen. Das war in der letzten Runde überhaupt nicht der Fall. Wir haben nach der Winterpause teilweise gute Spiele abgeliefert und oft geführt, konnten solche Partien aber nie ins Ziel bringen oder frühzeitig entscheiden“, weiß Sauer.

Der Coach konnte es seinen Schützlingen nicht verübeln, ab einem Zeitpunkt x die Weiße Fahne gehisst zu haben: „Irgendwann bist Du in einem Strudel, in dem alles schiefgeht, was schiefgehen kann.“

An einigen Stellschrauben kann und muss die FVB-Reserve selbst drehen. „Fitness und Chancenverwertung waren die großen Stichworte der Vorbereitung“, meint Sauer, dessen Team im Juli den Biblis Cup der Reserven einheimsen konnte.

„Unser Kader ist breiter aufgestellt. Alle Punkte, die wir jetzt sammeln, helfen uns im Kampf um den Klassenerhalt, der das Saisonziel bleibt“, weiß Sauer. Als Favoriten für die oberen Plätze nennt er die SG Hüttenfeld, die SG Gronau und Eintracht Bürstadt II.

