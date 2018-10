Gipfeltreffen beim TV Bürstadt

Ried.Die Herbstferien sind vorüber – für die allermeisten Tischtennis-Teams geht es damit auch auf Bezirksebene wieder weiter. In der Bezirksliga-Gruppe 1 steht dem TV Bürstadt ein Spitzenspiel bevor: Am Freitagabend (20.15 Uhr) kommt der VfR Fehlheim III. Klassenkamerad SG Hüttenfeld schaut am Sonntag (15.30 Uhr) bei Schlusslicht SV Ober-Hainbrunn vorbei. Der TTC Lampertheim III ist spielfrei – genauso wie Bürstadts „Dritte“ in der Bezirksklasse-Gruppe 1. Lampertheim IV empfängt am Samstag (18 Uhr) den TV Ober-Laudenbach. In Gruppe 3 steht Bürstadt II ein doppelter Spieltag bevor. Am Freitag (20.15 Uhr) kommt der TTC Pfungstadt III ins Ried, am Samstag (17.30 Uhr) reist die TVB-Herren zum TTV Gräfen-/Schneppenhausen/Weiterstadt (GSW).

Bezirksliga-Gruppe 1, TV Bürstadt: „Absteiger empfängt Aufsteiger“ heißt es am Freitagabend in der Neuen Jahnturnhalle. Frank Rosenberger, der Kapitän von Bezirksoberliga-Absteiger TV Bürstadt, freut sich auf das Duell mit dem amtierenden Bezirksklasse-Meister Fehlheim III: „Es ist auf jeden Fall ein offenes Spiel.“ Aktuell führt Bürstadt die Tabelle mit 7:1 Punkten an – vor Lorsch (6:0), Lampertheim III (5:3) und Fehlheim III (4:0). Ähnlich wie bei der VfR-Reserve setzt auch der TVB verstärkt auf junges Personal. Neben den Eigengewächsen Jan Epple und Benjamin wird auch Daniel Gliewe wieder mit von der Partie sein. Er ersetzt den verletzten Adrian Kreuzer.

Bezirksliga-Gruppe 1, SG Hüttenfeld: Als Achter mit 1:3 Punkten fährt der Vorjahresdritte Hüttenfeld zu Schlusslicht Ober-Hainbrunn (0:6). „In Ober-Hainbrunn ist es immer schwierig. Trotzdem wollen wir dort punkten“, sagt Hüttenfelds Kapitän Volker Berg. Für Bernd Hoffmann und Frank Berg springen Robin Gumbel und Heiko Möller ein.

Bezirksklasse-Gruppe 1, TTC Lampertheim IV: „Vielleicht gibt uns ja das 8:8 in Heppenheim Auftrieb“, hofft TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend, dass Lampertheims „Vierte“ (1:7 Punkte) am Samstag im Heimspiel gegen Ober-Laudenbach (2:4) etwas reißen kann.

Bezirksklasse-Gruppe 3, TV Bürstadt II: Nur die dritte Mannschaft des SV Darmstadt 98 (6:0 Punkte) ist besser aus den Startlöchern gekommen als Bürstadts „Zweite“ (5:1). Den Ausgang der Heimbegegnung gegen Pfungstadt III (4:4 Punkte) und der Gastpartie bei GSW macht TVB-Abteilungsleiter Frank Rosenberger vor allem von der Aufstellung der Kontrahenten abhängig: „Wir sollten soweit komplett sein.“ cpa

