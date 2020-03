Gipfeltreffen zum Restrundenstart

Lampertheim.Zum Restrundenauftakt hält der Spielplan der Fußball-Kreisliga A gleich einen echten Kracher parat, wenn sich am Sonntag (14 Uhr) die Azzurri Lampertheim und der TSV Reichenbach auf dem Kunstrasenplatz im Adam-Günderoth-Stadion gegenüberstehen. Während die Hausherren aus der Spargelstadt aktuell mit 35 Zählern Platz drei in der Tabelle belegen, reisen die Gäste aus dem Lautertal als Zweiter mit der gleichen Punktanzahl ins Ried, haben aber noch eine Partie mehr zu absolvieren.

„Das ist natürlich ein Spiel, in dem du gleich die Konzentration hochhalten musst“, empfindet Azzurri-Coach Martin Göring das Spitzenspiel gegen den TSV zum Auftakt in die Restsaison schon als Fingerzeig, wohin die Reise am Ende gehen könnte. „Nimmt man die Punktabzüge weg, dann sind die Azzurri ja eigentlich das beste Team der Liga“, erinnert TSV-Spielertrainer Christian Bauer vor dem Topduell daran, dass den Italienern vier Zähler abgezogen wurden – drei wegen des Einsatzes eines nicht spielberechtigten Akteurs in der Vorbereitung und einer wegen der Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls. Sonst würde die Göring-Truppe mit 39 Zählern sogar vor dem aktuellen Spitzenreiter SSV Reichenbach stehen.

Revanche für Hinspiel

Auch der TSV Reichenbach hat wegen der Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls einen Zähler eingebüßt. „Damit war allerdings zu rechnen, aber ab der kommenden Saison sieht es hier für uns besser aus“, sagt Gästecoach Bauer. „An diese vier Punkte darf ich gar nicht denken, für uns geht es am Sonntag auch darum, etwas gutzumachen“, liegt Azzurri-Trainer Göring die 1:4-Niederlage aus dem Hinspiel noch schwer im Magen. „Da müssen wir zur Halbzeit eigentlich selbst mit 3:0 führen“, empfand der Übungsleiter der Spargelstädter die Schlappe als unnötig.

Göring lobt die Offensive des Kontrahenten, der aktuell mit 63 Toren den besten Angriff der Liga stellt. „Der TSV Reichenbach hat im Spiel nach vorne seine Qualitäten, wenn man etwa an einen Julian Beilstein oder auch an Spielertrainer Christian Bauer selbst denkt.“ Bauer gibt dieses Lob faktisch zurück: „Wir haben 63 Tore geschossen und die Azzurri 62. Wir haben 33 Gegentore bekommen und sie 37, das liegt schon sehr eng beieinander.“

Daher rechnet Göring mit einem sehr attraktiven Match. „Der TSV ist eine Mannschaft, die ebenso wie wir für offensiven Fußball steht. Zudem haben beide Teams gemeinsam, dass es vielleicht noch ein paar Gegentore zu viel gibt“, erläutert der Lampertheimer Trainer. Dass es für den TSV schon eine kleine Zusatzmotivation ist, dass man mit dem SSV Reichenbach dem eigenen Lokalrivalen an der Tabellenspitze hinterherjagt, verhehlt Christian Bauer unterdessen nicht. „Natürlich will man da solange oben mit dabei bleiben, wie es geht. Aber in der A-Liga geht es enorm eng zu, daher ist auch das Spiel am Sonntag für uns so wichtig“, sieht Bauer im Duell bei den Azzurri, dem Heimspiel gegen den TSV Aschbach und dem dann anstehenden Derby beim SSV Reichenbach schon richtungsweisende Begegnungen. „Wenn du da oben stehst, dann willst du natürlich auch da bleiben – und auch unser Auftaktprogramm in die verbleibende Runde hat es in sich“, will auch Göring mit den Azzurri weiter oben mitmischen.

Stoll fällt aus

Auf Patrick Stoll werden die Gastgeber im Topspiel aber nicht zurückgreifen können, er kämpft mit Knieproblemen. Dass sich die Winterneuzugänge Dennis Schäfer (SKV Sandhofen) und Leon Holzinger (VfB Lampertheim) bereits gut integriert haben, freut Göring. Beim TSV Reichenbach muss Christian Bauer indes berufsbedingt für 18 Monate auf Fabian Weishäupl verzichten. „Er war auf der Sechserposition natürlich wichtig für uns, aber wir haben Spieler, mit denen wir das auffangen werden“, könnte dies auch Bauer selbst sein, der allerdings zurzeit ebenso wie Antonio Roa Pozo nicht hundertprozentig fit ist. Im Tor werden die Reichenbacher weiterhin auf den 18-jährigen Nico Scharschmidt setzen, denn der eigentliche TSV-Stammkeeper Marcel Wiesener musste sich wegen seiner Meniskusverletzung im Januar einer Operation unterziehen.

