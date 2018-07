Anzeige

Biblis.Die Siegerpokale beim 3. Biblis-Cup blieben am Samstag in den Händen des Ausrichters FV Biblis, der sowohl beim Turnier der ersten Mannschaften als auch beim Reserve-Turnier über Platz eins jubeln konnte. „Wir sind doch recht souverän aufgetreten und haben das Turnier daher auch verdient gewonnen“, lobte FVB-Trainer Roman Link sein Team nach dem erfolgreichen Titelhattrick. Auch die ersten beiden Auflagen des Biblis-Cups gingen schon an den Ausrichter.

„Trotzdem werden wir uns bezüglich der Runde in der Kreisliga A davon nicht blenden lassen. Gerade in der zweiten Halbzeit des letzten Turnierspiels gegen die SG Nordheim/Wattenheim hat man gesehen, das wir da in alte Muster zurückgefallen sind“, sagte Link, dem nicht gefiel, wie der FVB beim Stand von 2:0 durch die Tore von Jonas Drolshagen und FVB-Kapitän Patrick Wagner im Gefühl des sicheren Sieges zu passiv agierte. Dies nutzte der Bibliser A-Liga-Rivale durch NoWa-Kapitän Tobias Theiss zum 2:1-Anschlusstreffer und drückte dann sogar auf den 2:2-Ausgleich, was der Sportgemeinde aber nicht mehr gelang. „Das Ausnutzen von Torchancen bleibt bei uns schon ein Thema“, wusste der neue NoWa-Coach Jens Stark, dass in diesem Spiel mehr für die SG drin war. Angesichts der um fünf Tore besseren Tordifferenz gegenüber dem Kreisoberligisten FC Alemannia Groß-Rohrheim hätte sich der FVB in Sachen Turniersieg sogar eine Niederlage leisten können. Als Schlüsselspiel erwies sich die Freitagspartie zwischen dem FVB und den Alemannen, die mit 4:0 an Biblis ging. „Am Freitag war ich selbst nicht da, aber so wie es mir übermittelt wurde, haben war da durch vier individuelle Fehlern die vier Gegentore bekommen, wobei das erste Gegentor ein Elfmeter war, den man so wohl nicht unbedingt geben muss“, durfte FCA-Trainer Hamzalija Elezovic nach dem 7:2-Auftaktsieg am Donnerstag gegen den C-Ligisten Birlikspor Biblis am Sonntag auch schon wieder zufriedener sein. Hier verwandelte seine Mannschaft im Spiel gegen die SG NoWa einen 1:2-Rückstand noch in einen 5:2-Sieg.

In der Endabrechnung belegten die Groß-Rohrheimer Rang zwei. Der FCA trainiert aktuell auf dem Platz in Biblis-Nordheim, weil ihr eigener Rasenplatz noch bis zum 28. Juli gesperrt ist. „In zwei Wochen geht die Runde los, in Sachen Vorbereitung ist das für uns alles andere als optimal“, bemängelt Elezovic.