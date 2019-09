Glanzleistung nach 20 Stunden im Flugzeug

Nordheim/Wattenheim.Eigentlich hätte Tobias Theiss am vergangenen Sonntag so richtig müde sein müssen, war er doch nach zwei Wochen Bali-Urlaub erst am Sonntagmorgen um acht Uhr nach 20 Stunden Flugzeit in Frankfurt gelandet. „Gegen neun Uhr war ich dann daheim und habe mich noch ein wenig hingelegt“, ging es für den Kapitän der Sportgemeinde Nordheim/Wattenheim am frühen Nachmittag dann schon zum Fußballplatz nach Hofheim, wo das A-Liga-Derby zwischen dem FV Hofheim und der SG Nordheim/Wattenheim auf dem Programm stand. Dabei lief Tobias Theiss von Beginn an auf und setzte mit seinem frühen Führungstreffer zum 1:0 (8.) einen Torreigen in Gang, nach dessen Ende es 7:2 für die NoWa hieß.

Zum zweiten Saisonsieg steuerte der Kapitän der Gäste aber nicht nur den ersten Treffer bei, auch das 2:0 (39.), 3:0 (50.) und 5:2 (82.) gingen auf sein Konto. „Vier Tore in einem Spiel, nach dem man vorher noch 20 Stunden geflogen ist, das hatte ich so auch nicht erwartet. Auch wenn es mir nicht zum ersten Mal gelungen ist, eine starke Leistung abzurufen, wenn ich direkt aus dem Urlaub auf den Sportplatz zurückkehre“,berichtet der 28-Jährige.

„Unser Trainer Jens Stark und die Mannschaft haben ja schon angeregt, dass ich am besten vor jedem Spiel in den Urlaub gehe, aber das wird sich so leider nicht einrichten lassen“, erklärt der SG-Kapitän mit einem Schmunzeln. Der Sieg beim Riedrivalen aus Hofheim tat der Sportgemeinde überaus gut, war es doch erst der zweite Dreier der laufenden A-Liga-Saison, mit dem das Team mit nun aktuell sieben Zählern die Abstiegsränge zumindest bis zum Wochenende verlassen hat. „Wir haben in dieser Runde auch vorher schon ganz gute Spiele gemacht, aber da haben wir uns am Ende nicht belohnt. Wenn man gut spielt und dann beim Abpfiff doch ohne Punkte dasteht, tut das natürlich weh“, war Theiss daher froh, dass er nicht unerheblich dabei mithelfen konnte, dem NoWa-Team nach fünf sieglosen Spielen in Folge ein wichtiges Erfolgserlebnis zu bescheren.

Kerwespiel am Freitag

Bereits am Freitag (19.30 Uhr) hat die SG Nordheim/Wattenheim nun im Heimspiel gegen den VfR Fehlheim II die Chance, mit einem Sieg zwischen sich und den Relegationsplatz drei Punkte zu legen. Auf das bevorstehende Heimspiel und das am Samstag (5. Oktober) steigende Auswärtsspiel in Lörzenbach blickt der NoWa-Kapitän allerdings mit Wehmut. „Dass das Kerwespiel gegen Fehlheim II bereits am Freitagabend ist, ist schlecht für mich, da muss ich arbeiten. Das gilt auch für das Spiel in Lörzenbach“, erläutert Theiss, der als Industriemechatroniker im Mannheimer Lkw-Werk von Mercedes Benz im Drei-Schicht-Betrieb arbeitet. „Das macht auch meine Teilnahme am Training oft schwierig, aber darüber wissen Trainer und Mannschaft ja Bescheid.“

Schon ein Blick auf die Statistik verdeutlicht, wie wichtig Theiss für die recht junge NoWa-Truppe ist. Schließlich hat er in der laufenden A-Liga-Saison in sieben Einsätzen schon satte elf Treffer verbucht und dabei nur ein Spiel wegen seines Urlaubs versäumt. „In den nächsten beiden Partien werden es die Jungs aber dann mal ohne mich richten müssen“, hofft Theiss, dass nach den drei Punkten in Hofheim nun weitere Zähler folgen.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 26.09.2019