Glücklich trotz Spielabbruch

ried.Der achte Spieltag in der Kreisliga A endete für den FV Biblis mit einem Spielabbruch. Die Gurkenstädter lagen im Heimspiel gegen Tabellenschlusslicht FC 07 Bensheim II mit 4:1 in Führung, ehe die Verletzung eines Bensheimers und das Unwetter für ein vorzeitiges Ende sorgten. Sowohl für den VfB Lampertheim als auch für die SG Nordheim/Wattenheim setzte es hohe Auswärtsniederlagen. Während die Sportgemeinde bei Primus SV Winterkasten mit 0:6 verlor, unterlag der VfB Lampertheim beim SSV Reichenbach mit 3:6.

FVB – Bensheim II abgebrochen

Nach dem Abbruch bei einer 4:1-Führung darf Biblis mit einem Heimsieg planen. „Das war die Vorgabe und ich hatte auf einen souveränen Auftritt meiner Mannschaft gehofft. Zumindest über weite Strecken ist uns das auch gut gelungen. Unser Sieg ist absolut verdient, auch wenn sich die Bensheimer sehr teuer verkauft haben“, resümierte Coach Roman Link. Die Grundlage für den Sieg sah Link in der konsequenten Chancenverwertung: „Vor allem in der ersten Halbzeit waren wir vor dem Tor extrem effizient.“ So verwertete Jonas Drolshagen eine Flanke von der linken Seite mit einem Schuss ins lange Eck zur Führung (15.). Auch das 2:0 erzielte Drolshagen, nachdem sich Romario Kronauer über die rechte Seite durchgesetzt hatte (23.). Für die Vorentscheidung sorgte Shpejtim Jakupi, nachdem der Abschlag des Bensheimer Keepers Dominique Schweizer von Dennis De Sousa Barba abgefangen und über Marius Barth auf Jakupi weitergeleitet worden war (45.). In der zweiten Halbzeit vollendete Marius Barth einen Konter über Drolshagen zum 4:0 (50.), danach trafen die Bensheimer zum 1:4 (70.). Kurz darauf musste die Partie jedoch abgebrochen werden, als sich ein Spieler des FC 07 beim Zusammenstoß mit einem Bibliser verletzte (78.). „Beide sind an der Außenlinie zusammengeprallt und der Bensheimer Spieler blieb liegen. Währenddessen begann das Unwetter. Wir haben dann versucht, ihn mit Decken trocken zu halten, bis der Krankenwagen eintraf, er hat sich wohl das Schlüsselbein gebrochen. Der FC 07 hat dann freiwillig darauf verzichtet, die letzten zehn Minuten noch fertig zu spielen. Wir wissen deshalb noch nicht ganz genau, ob wir die Partie mit 4:1, oder wegen des Abbruchs mit 3:0 gewonnen haben“, sagte Link.

SSV Reichenb. – VfB Lamperth. 6:3

„Mit diesem Spiel haben wir zum vierten Mal in Folge gewonnen und können nach den Schwierigkeiten zum Saisonbeginn zufrieden sein. Wir wussten, dass wir gegen eine spielstarke Mannschaft alles geben müssen. Das haben wir gemacht und deshalb verdient gewonnen“, freute sich Peter Gehrisch, Chef der Fußballabteilung beim SSV. Bereits kurz nach dem Anpfiff brachte Bastian Derigs den SSV nach einem Pass von Wolfgang Greiss in Führung (4.). Wenig später köpfte Ilir Krasnici den Ausgleich (15.), doch kurz darauf brachten Wolfgang Greiss (21.) und Firat Marankoz (23.) die Reichenbacher per Doppelschlag erneut in Front. Zwar konnte Lampertheims Kapitän Joey Gutschalk noch einmal verkürzen (40.), doch in der zweiten Halbzeit geriet der VfB nach einer Roten Karte gegen Nunzio Pelleriti in Unterzahl (51.). Direkt danach traf Marankoz zum 4:2 (53.), anschließend entschied der Treffer von Wolfgang Greiss zum 5:2 das Spiel (70.), auch wenn Uwe Lauinger für den VfB zum 3:5 verkürzen konnte (82). Den Schlusspunkt setzte Marankoz mit dem 6:3 (86.).

SV Winterkasten – SG NoWa 6:0

Für die Sportgemeinde gab es beim Tabellenführer nichts zu bestellen. Max Katzenmeier traf bereits in der ersten Halbzeit vier Mal für Winterkasten (9., 27., 34., 44.), in der zweiten Halbzeit machten Janis Bauer (66.) und Florian Konstantin Busch (69.) das halbe Dutzend voll. rago

