Groß-Rohrheim holt Duo

Gross-Rohrheim.Nach seiner ersten Saison in der Tischtennis-Verbandsliga Süd hat der TTC Groß-Rohrheim mehrere personelle Veränderungen vorgenommen. So ist Denis Vakulenko, der bei den Groß-Rohrheimern zuletzt in der Mitte gesetzt war, zum Badenligisten DJK Offenburg gewechselt. Rivo Saaremäe und Anton Riabukhin stehen zwar weiterhin im Kader. „Einsätze sind aber vorerst nicht geplant“, erklärt TTC-Kapitän Tobias Meixner.

Neu im Team ist Daniel Lisowski. „Er ist Ende 2018 beruflich bedingt von Polen in den Odenwald gezogen. In Polen hat er zweite und dritte Liga gespielt“, verspricht sich Meixner einen Qualitätsgewinn vom Neuzugang. Hinter dem Spitzenpaarkreuz, das die Kaiser-Brüder Stephan und Matthias bilden, soll Lisowski in der Vorrunde auf der „Drei“ agieren. Auf Position vier wird Nicolas Tomahogh aufschlagen. Der 26-Jährige kommt vom Ligarivalen TTC Heppenheim II. Meixner, Rolf Becker und Simon Hennrich komplettieren die Aufstellung. cpa

© Südhessen Morgen, Dienstag, 09.07.2019