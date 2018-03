Anzeige

Bezirksoberliga, TV Bürstadt: Mit dem 7:9 gegen Pfungstadt ist der Abstieg des Aufsteigers praktisch besiegelt. „Es war sehr knapp“, sagte TVB-Spielführer Frank Rosenberger. Insgesamt drei von vier Doppeln gingen im fünften Satz an die Gäste – darunter das Entscheidungsdoppel, das die Bürstädter Nick Groeger/Harald Groeger gegen Oliver Schweickert/Alexander Steinbrecht verloren. Groeger und Christian Hartmann sorgten in der Mitte für eine glatte 4:0-Ausbeute. Am kommenden Wochenende sind die TVB-Herren spielfrei.

Bezirksliga, TV Bürstadt II: Rimbach trat beim 9:5-Sieg in Bürstadt ohne Spitzenspieler Berkant Daud an – das machte die Angelegenheit etwas spannender. Am Sonntag (15.30 Uhr) muss der Tabellenletzte (3:25 Punkte) beim Achten Ober-Hainbrunn (13:17) ran.

Bezirksliga, SG Hüttenfeld: Drei Wochen nach dem 7:9 in Mitlechtern steigt der Vierte Hüttenfeld (16:12 Punkte) mit einem Gastspiel beim Vorletzten TSV Auerbach (10:22) am kommenden Freitag (20.15 Uhr) wieder ein.

Bezirksklasse, TTC Lampertheim III: Ohne Gerhard Blob (Grippe) und Daniel Koth musste die TTC-Reserve beim 9:3 gegen Bürstadt III ran. Stefan Adams und Frank Unterseher stellten sich grippegeschwächt an die Platte. „Wir waren froh, eine Mannschaft zusammenbekommen zu haben“, erklärte TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend. An der Spitze bleibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Fehlheim III und Lampertheim III (beide 28:2 Punkte), wobei die Fehlheimer die um fünf Punkte bessere Spielbilanz haben. Am Freitag (20 Uhr) trifft die TTC-Reserve auf den Achten Ober-Laudenbach (10:20 Punkte).

Bezirksklasse, TV Bürstadt III: „Die 3:9-Niederlage gegen Lampertheim III war in der Deutlichkeit durchaus zu erwarten“, meinte Rosenberger, der sich über den doppelten Punktgewinn von Benjamin Brüderl im Einzel freute. Mit 10:22 Punkten liegt der am Wochenende spielfreie TVB III knapp vor Gronau (8:22) über dem Strich. cpa

