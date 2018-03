Anzeige

Bezirksoberliga, TV Bürstadt: Dass der Abstieg in die Bezirksliga rechnerisch feststeht, interessierte TVB-Kapitän Frank Rosenberger nur am Rande. „Es war seit längerem nur noch eine Frage der Zeit“, meinte er. Einen Sieg würde das Schlusslicht (2:34 Punkte) in den verbleibenden sechs Partien gerne noch einheimsen. Beim Achten SV Ober-Kainsbach (17:19) rechnet Rosenberger nicht damit. „Gegen die Teams, die unten stehen, stellt Ober-Kainsbach gerne seine Nummer eins Resat Akdag auf“, weiß Bürstadts Spielführer vor dem Gastspiel beim SVO am Samstag (19 Uhr).

Bezirksliga, SG Hüttenfeld: Seinem Ruf als gleichwertig besetzte Mannschaft ist die SGH beim 9:6 in Auerbach gerecht geworden – alle sechs Spieler, die zum Einsatz kamen, punkteten auch. Am Samstag (17 Uhr) können die SGH-Herren (18:12 Punkte) dem Dritten TSK Rimbach (20:12) die Platzierung streitig machen. Die Hoffnungen sind berechtigt: Das Hinspiel in Hüttenfeld gewann der Aufsteiger mit 9:4.

Bezirksliga, TV Bürstadt II: Stark ersatzgeschwächt trat Bürstadts „Zweite“ in Ober-Hainbrunn an – beim 0:9 fehlten die Gliewe-Brüder Harald und Christian sowie Talent Benjamin Brüderl. Sieben Spieltage vor Ende müsste Bürstadt II (3:27 Punkte) zehn Zähler auf den Relegationsplatz gutmachen – ein fast unmögliches Unterfangen. Am Sonntag (9.30 Uhr) ist die TVB-Reserve zu Gast in Nieder-Liebersbach.

Bezirksklasse, TTC Lampertheim III: „Ober-Laudenbach hat keine Mannschaft zusammenbekommen“, erklärte TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend. Im Meisterschaftsrennen liegt Lampertheim III nur vier Spielpunkte hinter dem punktgleichen VfR Fehlheim III (30:2 Punkte). Am Freitagabend (20 Uhr) müssen die Spargelstädter zum Vorletzten TSK Rimbach II.

Bezirksklasse, TV Bürstadt III: Dass der Achte Ober-Laudenbach (10:22 Punkte) nicht in Lampertheim antrat, kommt dem punktgleichen Neunten Bürstadt III entgegen. Die Bürstädter schauen auch auf die SG Gronau (8:24), die Abstiegsplatz zehn belegt – sind aber bestens beraten, selbst jeden Punkt mitzunehmen. „Der TSV Reichenbach ist in Schlagdistanz. Wir sind nicht chancenlos“, sagt Rosenberger vor dem Heimspiel gegen den Siebten (15:17 Punkte) am Freitagabend (20.15 Uhr). cpa

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 07.03.2018