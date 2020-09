Groß-Rohrheimer Befreiungsschlag

Ried.Verkehrte Fußballwelt im südhessischen Ried? Während mit dem TV Lampertheim am Sonntag eine zuletzt erfolgreiche Mannschaft mit dem 0:3 gegen die KSG Mitlechtern ihre erste Saisonniederlage bezog, landete der zuvor punktlose FC Alemannia Groß-Rohrheim mit dem 3:1-Heimsieg gegen Eintracht Wald-Michelbach II seinen ersten Dreier.

Groß-Rohrh. – ET W.-Michelb. II 3:1

Es bedurfte einiger Groß-Rohrheimer Mühen, ehe der Heimsieg in trockenen Tüchern war. „Das war ein sehr umkämpftes Spiel, das zunächst arm an Torraumszenen war“, beobachtete Groß-Rohrheims Vorsitzender Klaus Anthes, dass beide Mannschaften um jeden Zentimeter Boden kämpften. So dauerte es auch ein Weilchen, ehe die 60 Zuschauer den ersten Treffer bestaunen durften. In der 37. Minute war es soweit, als Marcel Eckhardt seinen Alleingang mit dem 1:0 belohnte. Das war eine gelungene Antwort auf den Wald-Michelbacher Lattenknaller in der 25. Minute.

Gerne hätte die Alemannia diese Führung mit in die Halbzeitpause genommen. Doch Oliver Dechert hatte etwas dagegen. Dieser nahm in der 42. Minute aus spitzem Winkel Maß und beförderte den Ball zum 1:1 ins FCA-Tor. Und weiter ging es im hart umkämpften Kreisoberliga-Spiel, in dem es zunächst keiner der beiden Mannschaften gelang, weitere Vorteile für sich zu erzwingen. Doch die Schlussphase gehörte eindeutig den Platzherren. Diese gingen in der 78. Minute mit 2:1 in Führung, als Ugur Yaz nach Dolicanins Freistoß zum 2:1 traf. Sechs Minuten später sollte es für die schwach gestarteten Groß-Rohrheimer noch besser kommen. Noel Müller tankte sich mit vollem Krafteinsatz in den Wald-Michelbacher Strafraum durch und erzielte letztlich den 3:1-Endstand.

TV Lampertheim – Mitlechtern 0:3

Frank Willhardt, der Pressesprecher des TV Lampertheim, schüttelte nur den Kopf: „All die Tugenden, die meine Mannschaft beim 5:3-Heimsieg über die SG Unter-Abtsteinach noch gezeigt hat, ließ sie am Sonntag vermissen. Keine Frage, wir haben verdient verloren.“

In der 19. Minute nahm das Unglück für Lampertheim seinen Lauf. Nach einem Kopfball-Aufsetzer von Mitlechterns Zugang Adrian Hofmann aus fünf Metern hieß es 0:1. Und fünf Minuten später mussten die Platzherren gar das 0:2 hinnehmen, als KSG-Akteur Julian Schneider den Ball über den herauslaufenden Lampertheimer Torwart Jannik Roos hinweg ins Gehäuse hob.

Auch in der zweiten Halbzeit gelang es dem TV Lampertheim nicht, für wesentliche Torgefahr zu sorgen. So hatte Frank Willhardt kaum einmal Gelegenheit, eine nennenswerte Chance für seine Mannschaft zu notieren. Lediglich in der 67. Minute kreuzte Manuel Piechotta gefährlich vor dem Mitlechterner Tor auf, ohne dass dies aber zu einem Treffer der Spargelstädter führte.

So setzte erneut die an diesem Tag agilere KSG Mitlechtern den Schlusspunkt. Emre Karaman profitierte in der 89. Minute von einem Fehler von Jannik Roos – und erzielte das 3:0. hias

