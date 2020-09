Große Enttäuschung bei der TG Bobstadt

Ried.Nach der Niederlage im Spitzenspiel bei BW Bad Soden ist der große Traum der TG Bobstadt von der Gruppenliga-Meisterschaft und dem Aufstieg in die Tennis-Verbandsliga vermutlich geplatzt. Durch das 2:7 in Bad Soden musste der Bobstädter Herrensechser den ersten Tabellenplatz räumen. In der Bezirksliga hat der TC Biblis dagegen das Ried-Derby gegen den TC Hofheim mit 7:2 gewonnen und damit den Klassenerhalt aus eigener Kraft vorzeitig gesichert.

BW Bad Soden – TG Bobstadt 7:2

Große Enttäuschung herrschte beim Gruppenliga-Sechser der TG Bobstadt. Nach der ersten Niederlage in diesem Jahr muss das Sextett um Kapitän Thomas Bär die Meisterschafts- und Aufstiegspläne einen Spieltag vor dem Saisonende wohl beerdigen. Zwar haben die Bobstädter beim Saisonfinale in dieser Woche noch eine kleine Chance, Bad Soden doch noch vom ersten Platz zu verdrängen – dazu wäre man aber auf Schützenhilfe durch den aktuellen Tabellendritten TC Ober Ursel angewiesen.

„Natürlich ist diese Niederlage für uns im ersten Moment sehr bitter. Aber wir haben uns nicht unter Wert verkauft. Das war ein Tennis-Spieltag auf allerhöchstem Niveau und einige der Spiele standen auf Messers Schneide. Mit etwas mehr Glück wäre ein 3:3 nach den Einzeln sogar drin gewesen. Unsere Niederlage ist keine Schande, aber für diese Saison war das Ergebnis sicher vorentscheidend“, sagte Bobstadts Mannschaftsführer Thomas Bär. Auf den ersten beiden Positionen hatten Thomas Bär und Marvin Werr Pech. Beide Einzelpunkte mussten die TGB-Spieler erst nach verlorenem Champions-Tiebreaks mit je 8:10 abgeben. Anschließend sorgte Punktegarant Stefan Hofmann für denn einzige Bobstädter Einzelpunkt. Der Gesamtsieg von Bad Soden war damit bereits vor den Doppelpartien sicher. Zusammen mit Dennis Hess sorgte Hofmann dann im dritten Doppel für den zweiten TGB-Punkt.

TC Biblis – TC Hofheim 7:2

„Mit diesem Spieltag können wir rundherum zufrieden sein. Wir haben das Derby gewonnen und damit den Klassenerhalt aus eigener Kraft geschafft. Das war unser Saisonziel und das haben wir somit einen Spieltag vor dem Rundenende erreicht. Auch wenn es zwischenzeitlich knapp war, geht das Ergebnis auch in der Höhe in Ordnung“, freute sich Max Schneider, Kapitän des TC Biblis nach dem deutlichen Sieg. rago

