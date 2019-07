Große Motivation

Groß-Rohrheim.Mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison stecken die Handballer des TV Groß-Rohrheim. Mit Rückenwind durch die Bezirksoberliga-Meisterschaft und den Landesliga-Aufstieg absolviert das Team von Trainer Sascha Holdefehr ein intensives Programm, ehe es nach dem 14. Juli in eine zweiwöchige Pause geht. „Ich werde dann im Urlaub sein und auch einige Spieler werden weg sein. Aber alle haben dann Hausaufgaben – und ich bin mir sicher, dass die Jungs auch wissen, dass das nötig ist“, ist Holdefehr überzeugt, dass die Landesliga noch einmal Kräfte und Motivation bei seinem Team freigesetzt hat.

Mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung ist der Meistermacher sehr zufrieden, alle ziehen gut mit. Ein Wermutstropfen ist allerdings die Verletzung von Leistungsträger Lukas Baumann. Wie in der Rückrunde der letzten Spielzeit riss ihm erneut die Sehne im kleinen Finger der rechten Hand. Weshalb, darüber wird gerätselt. „Bei der Untersuchung kam heraus, dass es eine Vorschädigung gab. Wo er sich diese zugezogen hat, ist unklar. Er hat lange schon gut und beschwerdefrei trainiert – und jetzt diese Verletzung, die er sich ohne Fremdeinwirkung bei einem Wurf zugezogen hat“, schüttelt Holdefehr fassungslos den Kopf, zumal Baumann jetzt deutlich länger ausfallen wird, als beim ersten Mal. Aufgrund des Narbengewebes muss er ein zweites Mal operiert, die Sehne dabei ersetzt werden. „In der Vorrunde rechne ich nicht mit ihm“, so der TVG-Coach.

Es gibt aber auch positive Meldungen im nahezu unveränderten Groß-Rohrheimer Kader. Oliver Sziebert trainiert seit drei Wochen beschwerdefrei, sein lange lädiertes Knie bereitet keine Probleme. „Ich drücke die Daumen, dass es auch so bleibt. Aber es wirkt alles sehr stabil“, erklärt Holdefehr. Ebenfalls wieder zurück ist Christoph Penn, der krankheitsbedingt fast die gesamte letzte Saison verpasste. „Jetzt war er sehr regelmäßig im Training und hat sichtlich Spaß“, ist der Trainer froh, einen weiteren Akteur dabei zu haben. Auch der einzige echte Neuzugang für die kommende Runde, Kreisläufer Antonio Pagnozzi vom TuS Griesheim, hat sich bereits gut integriert. „Unser Vorteil ist, dass wir eine eingespielte Truppe sind, keine großen Veränderungen hatten“, sieht Holdefehr sein Team auf einem guten Weg.

Fahrrad-Tour auf Melibokus

Gerne hätte der Trainer bereits das erste Testspiel absolviert, aber Gegner HSG Dornheim sagte kurzfristig ab. Holdefehr „Böse war ich darum dann aber auch nicht und habe auch kein Training angesetzt. Dazu war es vor einer Woche einfach zu heiß. Da muss man auch mal etwas dosiert arbeiten.“ Neben Kraft- und Ausdauereinheiten stand auch bereits ein Teamevent auf dem Plan: Zwei Stunden lang bekamen die Spieler das Faszientraining von einer erfahrenen Übungsleiterin näher gebracht. „Dabei geht es in letzter Konsequenz um die Leistungsfähigkeit und auch die Verletzungsprophylaxe“, so Holdefehr. Anschließend ging es für die Ried-Handballer auf die Fahrräder: In Bensheim ging es auf den Melibokus, den der Tross erschöpft, aber zufrieden erreichte.

Nach der zweiwöchigen Pause geht es für den Neu-Landesligisten dann am 28. Juli weiter. Die Teilnahme am Fischerfestturnier in Gernsheim ist dabei der Aufgalopp – noch ohne Trainer. „Da stehen der Spaß und der Zusammenhalt im Vordergrund“, erklärt dieser, der dann nach seinem Urlaub am Dienstag, den 30. Juli, die heiße Phase der Vorbereitung einläutet: „Von da an geht es Schlag auf Schlag, am 2. August haben wir schon unser erstes Testspiel gegen die TG Kastel aus der Landesliga Mitte und am Wochenende drauf steht schon unser Trainingslager an.“

Fünf Wochen haben die Groß-Rohrheimer dann noch, um bestens vorbereitet in die Runde zu starten. „Es wird viel davon abhängen, dass wir richtig fit sein werden. Wir müssen in der Landesliga 60 Minuten Tempo machen können“, so Holdefehr, der nach dem Ausfall von Baumann aber noch einen ganz wichtigen Faktor für eine erfolgreiche Saison auf Landesebene nachschiebt: „Es darf nicht mehr viele Verletzungen geben.“ me

© Südhessen Morgen, Dienstag, 09.07.2019