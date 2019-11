Großer Druck für Biblis II

Ried.Für die Reserve des FV Biblis steht am Sonntag (13 Uhr) eine Menge auf dem Spiel. Gewinnt das Schlusslicht sein Heimspiel gegen den Tabellen-13. FC Fürth II, sieht die Lage im Rennen um den Klassenerhalt in der Fußball-C-Liga schon deutlich besser aus. Eintracht Bürstadt II gastiert am zweiten Rückrundenspieltag bei der „Zweiten“ des FC Ober-Abtsteinach.

Biblis II – Fürth II

Nach zuletzt acht Niederlagen in Serie will Biblis II „mit einem positiven Gefühl in die Winterpause gehen“, wie FVB-Coach Sven Sauer vor dem vorletzten Punktspiel des Jahres betont: „Dazu müsste am Sonntag ein Erfolgserlebnis her. Zuletzt kam alles zusammen, aber möglich ist es.“ Die Heimpartie gegen Fürths Reserve, die mit 13 Punkten auf Relegationsplatz 13 steht, ist für Biblis II ein klassisches Sechs-Punkte-Match. Gewinnt die Sauer-Elf, ist die Rettung wieder in Sicht – verliert sie, sieht es düster aus. Sauer nimmt einen positiven Ausgang ins Visier. „Ein anderes Ziel kann es nicht geben. Wenn alle wollen und mitziehen, können wir drei Punkte holen. Zumal beide Mannschaften zu Hause spielen“, hofft Biblis’ Spielertrainer auch auf Verstärkung „von oben“. Kapitän Rick Sams, Kevin Sauer und Thomas Weiß sind wieder an Bord.

Et. Bürstadt II – Ober-Abt. II

Die Punkte 26 bis 28 bekommt das Team von Trainer Attila Jambor kampflos zugesprochen, die KSG Mitlechtern II trat nicht in Bürstadt an. Das selbsterklärte Ziel, den Fünften Gronau (30 Punkte) im direkten Duell in neun Tagen abzufangen, liegt also in Reichweite – sofern die Eintracht-Reserve beim Elften Ober-Abtsteinach II (18 Punkte) nicht patzt. Mit nur vier Zählern aus sieben Begegnungen stellt Bürstadt II zurzeit das drittschlechteste Auswärtsteam der C-Klasse. cpa

© Südhessen Morgen, Freitag, 22.11.2019